Коммунисты Хабаровского края делают ставку на молодежь

В понедельник 11 февраля Александр Громов, семь лет занимавший пост первого секретаря краевого комитета КПРФ был смещен со своей должности. Решение приняли на самом верху – в центральном комитете партии. Бюро крайкома так же было распущено.

Сейчас временно исполняющим обязанности регионального руководителя стал Максим Кукушкин – предприниматель, в 2018 году баллотировавшийся на пост мэра Хабаровска. Для того чтобы объяснить общественности столь радикальные перемены коммунисты собрали пресс-конференцию, на которой должны были присутствовать как нынешний, так и прошлый первый секретарь.

Однако Александр Громов с журналистами разговаривать не пожелал, предоставив это право своему возможному приемнику и тем, кто будет готовить партийную конференцию по выбору главы крайкома.

Первое, о чем не преминули упомянуть нынешние руководители регионального отделения – снятие Громова никак не связанно со слухами о финансовой нечистоплотности руководителей. В Хабаровске работала комиссия ЦК, которая никаких нарушений, в том числе связанных с партийной кассой не нашла.

Второе - ротация вызвана тем, что сейчас в КПРФ вступает очень много молодежи и партии нужны новые, перспективные руководители – те, кто сможет разговаривать с ней на одном языке. Причем, уточняют в крайкоме, это касается не только Хабаровска и Хабаровского края – такая ротация идет по всей стране.

Третье, это региональные интересы КПРФ – в ближайшем будущем (сроки не уточняются), коммунисты планируют занять ключевые позиции на местной политической арене.

- Коммунистическая партия, как всякая другая политическая партия ставит для себя цель завоевания власти, то есть получение абсолютного большинства во всех руководящих органах – муниципальных, районных, краевых, - рассказал Петр Перевезенцев, заместитель председателя Рабочей группы, созданной по решению Президиума ЦК КПРФ. – Ради этой цели и происходит ротация.

Максим Кукушкин – глава временный, он будет руководить комитетом, пока конференция не назначит нового первого секретаря. Выборы состоятся уже в мае этого года. В крайкоме уверяют, что это ни в коем случае не будет назначенец из Москвы, только тот, кому отдадут голоса местные активисты.