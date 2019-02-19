2019-02-19T14:18:20+03:00
Общество

Луна, ты просто космос: Хабаровчане впечатлились суперлуной

Дальневосточники делятся фотографиями суперлуны
Мария ИГНАТЬЕВА
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Луна, ты просто космос: Хабаровчане впечатлились суперлунойЛуна, ты просто космос: Хабаровчане впечатлились суперлунойФото: Борис КОКУРИН
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Жители Хабаровска одними из первых смогли полюбоваться суперлуной. Она взошла над городом сегодня, 19 февраля вечером и уже успела произвести впечатление на горожан и гостей города.

Для удачных снимком нужно иметь только смекалку и мало-мальски хорошую камеру Фото: Элина ОГАНЕСЯН

Для удачных снимком нужно иметь только смекалку и мало-мальски хорошую камеруФото: Элина ОГАНЕСЯН

А пока пользователи социальных сетей только собираются выйти на улицу, чтобы запечатлеть природное явление, наш фотокорреспондент уже успел сделать несколько красивых кадров.

Церковь или арт-объект могут послужить отличным первым планом при фотографировании луны Фото: Борис КОКУРИН

Церковь или арт-объект могут послужить отличным первым планом при фотографировании луныФото: Борис КОКУРИН

Наблюдать за суперлуной можно было два дня с 18 по 20 февраля. Однако полнолуние будет лишь этой ночью с 19 на 20 февраля, примерно в 2:00 ночи. Но уже сейчас можно видеть в небе большой желтый шар.

Дальневосточники делятся фотографиями суперлуны Фото: Борис КОКУРИН

Дальневосточники делятся фотографиями суперлуныФото: Борис КОКУРИН

Особо красивыми фотографии получаются на фото достопримечательностей или арт-объектов. Также зрелищно суперлуна выглядит, если в кадре есть исторические здания или дома с необычным архитектурным решением.

Эффектнее всего суперлуна выглядит, когда в кадре есть что-то еще помимо огромного желтого "шара" в черном небе Фото: Борис КОКУРИН

Эффектнее всего суперлуна выглядит, когда в кадре есть что-то еще помимо огромного желтого "шара" в черном небеФото: Борис КОКУРИН

Для того, чтобы сделать удачные кадры, не обязательно иметь под рукой профессиональный фотоаппарат и телескоп. Можно просто взять обычный смартфон с относительно хорошей камерой и пойти гулять по городу. Тем более, что на улице сегодня на удивление тепло.

Хабаровчане изощрялись как могли. На этом снимке фотограф снял луну через металлическую решетку балкона Фото: Элина ОГАНЕСЯН

Хабаровчане изощрялись как могли. На этом снимке фотограф снял луну через металлическую решетку балконаФото: Элина ОГАНЕСЯН

А вот астрономы на этот раз решили не устраивать массовые наблюдения за небом и луной, как в прошлые раза. Говорят, что событие это не такое уж и редкое. Уточним, что суперлуние - это совпадении полнолуния или новолуния с перигеем. А это в свою очередь значит, что луна максимально приблизилась к Земле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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