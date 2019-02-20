Трижды «переплюнули» абсолютный максимум: февраль поставил рекорд по теплу в Хабаровске

В этом году зима в Хабаровске, мягко говоря, удивила. Ни снега, ни лютых холодов - аномалия какая-то. И вот новое заявление от синоптиков – февраль побил рекорд по теплу. Абсолютный максимум по температурам был достигнут еще в далеком 1998. 20 лет назад хабаровчане радовались, когда воздух прогрелся до минус 0,8 градусов. Три февральских дня 2019 года изменили историю наблюдений гидромета. Три дня – три рекорда.

- С приходом теплой воздушной массы из Китая и Индии в Хабаровске зафиксировали превышение абсолютного максимума. Речь о 17, 18 и 19 числах февраля, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов дальневосточного гидромета. - Ежедневно температуры воздуха повышались на три градуса.

Можно смело говорить о том, что на подходе новый рекорд, потому что 20 февраля в Хабаровске почти весна. Днем воздух прогрелся до +4 градусов. Как отмечают синоптики, это самый теплый день февраля. Поэтому велика вероятность, что февраль побьет не три, а четыре рекорда по теплу.

Дальше, как утверждают специалисты, такая не зимняя погода сохранится. Резкого похолодания можно не ждать, однако снимать куртки и шапки рано. Градусы все же опустятся до слабо отрицательных.