2019-02-20T13:14:20+03:00
Происшествия

Студент юрфака с Сахалина взламывал аккаунты красивых девушек и шантажировал их интимными фото

До того момента, как на него вышла полиция, он успел завладеть паролями и логинами 12 жертв
Элина ОГАНЕСЯН
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Студент юрфака с Сахалина взламывал аккаунты красивых девушек и шантажировал их интимными фотоСтудент юрфака с Сахалина взламывал аккаунты красивых девушек и шантажировал их интимными фотоФото: Михаил ФРОЛОВ
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19-летняя Ольга Ш. не поверила глазам, когда получила сообщение от неизвестного парня с собственным фото, которое она уж точно, не выкладывала в общий доступ. Снимок откровенный – в нижнем белье, - «привет, не хочешь, чтобы это фото увидели все, переведи 1000 рублей»…

Следком Сахалинской области закончил расследование и направил в суд необычное уголовное дело. Сразу по пяти статьям УК («неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации», «незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну», «распространение материалов с порнографическими изображениями» «Понуждение лица к половому сношению и совершению иных действий сексуального характера путем шантажа», «вымогательство»), обвиняется не кто-нибудь, а студент юридического факультета одного из сахалинских вузов. Жертвами 20-летнего Игоря В., хорошо освоившего компьютерное программирование, стали 12 девушек из Сахалинской области, Хабаровского края, Архангельска и Санкт-Петербурга.

- Он взломал страницу одного из пользователей, - рассказали в следствии, - а затем от его имени стал рассылать сообщения «друзьям», - только девушкам, преимущественно, - смотрел по фото, самым красивым, - «привет, пройди по ссылке и проголосуй за меня». При этом с помощью специальной компьютерной программы ему удалось сделать так, что, как только девушка переходила по ссылке, ему тут же удавалось завладеть логином и паролем от ее собственной страницы. А затем уже не составляло труда скачать фото, которые, например, пересылались в личных сообщениях или сохранялись в «скрытых» альбомах. Ими он и шантажировал жертв. Требовал денег, или виртуального секса.

Примерно таким образом студент шантажировал девушек, вымогая у них деньги и секс.

Примерно таким образом студент шантажировал девушек, вымогая у них деньги и секс.

Сколько денег студент таким образом выманил, следствие пока не говорит, известно, что занимался шантажом он целый год, - с 2016 по 2017. Кто-то из жертв написал заявление в полицию, - шантажиста удалось вычислить, установить, кто он, задержать. Почему дело ушло в суд только сейчас? Расследование было сложным - больше 20-ти эпизодов.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - отметила Ольга Алькина, руководитель пресс-службы СУ СК России по Сахалинской области.

Игорь сейчас под домашним арестом, ему грозит до 10 лет лишения свободы, свою вину он признал, но частично.

ВАЖНО!

- Закрытой информации сейчас не существует в принципе! – говорит Виктор Мальцев, начальник отдела «К» УМВД по Хабаровскому краю. – Помните, что получить доступ к любым личным данным сейчас не составляет труда. Поэтому, если хотите себя обезопасить, лучше вообще не выкладывайте ничего компрометирующего в сеть, ни в каком виде. С другой стороны, и механизмы по раскрываемости таких преступлений совершенствуются. Находить таких злоумышленников – наша задача. Поэтому не стоит рассчитывать и на то, что можно сделать подобное и остаться безнаказанным. О чем, собственно, и говорит эта история.

ИСТОЧНИК KP.RU

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