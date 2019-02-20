2019-02-20T15:26:44+03:00
Политика

Сергей Фургал: «Президент много конкретного сказал о развитии Дальнего Востока»

Губернатор Хабаровского края прокомментировал послание Владимира Путина Федеральному собранию
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Сергей Фургал: «Президент много конкретного сказал о развитии Дальнего Востока»Сергей Фургал: «Президент много конкретного сказал о развитии Дальнего Востока»Фото: Правительство Хабаровского края
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Особое отношение президента к Дальнему Востоку отметил в комментарии по поводу послания президента Владимира Путина губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

- Если вы заметили, то президент очень много сказал конкретного о развитии Дальнего Востока. Это естественно, Дальний Восток житницей является всей России, без преувеличения. У нас особая климатическая зона, особые расстояния, особые условия. Особое отношение к нам – это очень хорошо, - сказал губернатор.

- Послание оцениваю позитивно, большая его часть была посвящено социальным вопросам. Меня как губернатор региона это очень сильно радует. Президент поднял те серьезные вопросы, которые до сих пор не были до конца решены. Это и пособия, и пенсия, и так далее. Это все сочетается с логикой наших действий, мы это всё делаем в крае. Мы это продвигаем, а сейчас – когда есть поддержка президента – это получит второй толчок, - добавил он.

- Я уже 12-ое послание слушаю, это отличается кардинально. Если предыдущее было про внешнюю политику, то сегодня поднимались именно социальные вопросы. Ранее не было такой остроты в них и такой конкретики. Были даны конкретные ответы на поставленные вопросы. Нужно всё сегодня стараться делать для людей, человек – это первично, деньги – это вторично, - сказал Сергей Фургал, ранее слушавший послание как депутат Госдумы и впервые – как губернатор.

- С людьми нужно не бояться разговаривать честно, открыто, отвечать на острые вопросы. Это наши люди, мы сами вышли из таких людей. Поэтом относится к людям надо так, как мы бы хотели, чтобы относиться к нам, - поделился он своей оценкой требований Владимира Путина к государственным чиновникам.

Президент упомянул Хабаровск в числе городов, где строятся аэропортовые комплексы

В Хабаровске, Южно-Сахалинские, Петропавловске-Камчатском строятся современные аэропортовые комплексы. Об этом сказал президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию.

Он сообщил, что за ближайшие шесть лет на территории Российской Федерации будут реконструированы более 60 аэропортов.

Президент добавил, что пропускная способность Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, которые проходят по территории Хабаровского края, увеличится в полтора раза, до 210 млн тонн к 2025 году.

"В 2025 году более чем в 1,5 раза - до 210 млн тонн - вырастет пропускная способность БАМа и Транссиба", - сказал глава государства.

Он отметил, что это крайне важно для развития Сибири и Дальнего Востока.

По данным РЖД, общий объем инвестиций ОАО "Российских железных дорог" в развитие Восточного полигона - Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей - в 2018 году составил более 47 млрд рублей.

Строительство нового терминала ведется в аэропорту Хабаровска с прошлого года. Оно профинансировано ВЭБом и Фондом развития Дальнего Востока и Байкальского региона.

Общая стоимость проекта составляет 4,9 млрд рублей, совместное участие Внешэкономбанка с фондом - 3,9 млрд рублей.

СПРАВКА "КП"

Международный аэропорт Хабаровск (Новый) — крупнейший узловой аэропорт в Дальневосточном федеральном округе, а также важнейший элемент транспортной инфраструктуры страны, соединяющий удаленные регионы Дальнего Востока между собой, с центральной частью России и странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Обслуживает около 2 млн пассажиров в год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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