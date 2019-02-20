2019-02-20T15:27:15+03:00
Происшествия

«Машина завелась и заглохла»: канализационное озеро затопило иномарки в Хабаровске

Нечистоты залили несколько улиц города
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
«Машина завелась и заглохла»: канализационное озеро затопило иномарки в Хабаровске«Машина завелась и заглохла»: канализационное озеро затопило иномарки в ХабаровскеФото: Социальные сети
Изменить размер текста:

Сегодня, 20 февраля утром жителей Хабаровска, чьи квартиры расположены в домах по улице Пионерская и Оборонная ждал неприятный сюрприз. Особенно это касалось тех, кто припарковал свои машину во дворе. Озеро из нечистот вырвались на свободу из напорного коллектора. Коммунальщики узнали о случившемся примерно в 9:50.

- Горожане сообщали о сильной течи, которая затапливает две улицы и район базы Шевчука. Специалисты приняли решение об остановке линии и переводе работающего трубопровода на резервную нитку. В 10:40 прибывшая на место событий аварийно-восстановительная бригада остановила течь, локализовала аварию и подключила резервный трубопровод, - сообщили в пресс-службе «Водоканала».

После этого сотрудники коммунальной службы преступили к откачке воды и обеззараживанию территории. Однако пока они приехали масштаб последствий впечатлял своими размерами. В пользовании редакции оказались несколько видеозаписей, которые прислали нам пострадавшие от коммунальной аварии.

«Машина завелась и заглохла»: канализационное озеро затопило иномарки в Хабаровске.

- Машина завелась и заглохла. Из трубы потекла вода. Наверное, не гидро удар. В салоны воды полно, на такой машине далеко не уедешь, - говорит один из автолюбителей Хабаровска.

Еще одна горожанка отметила, что следы воды видны даже на сидушках. После этого девушка предположила, что воды в салоне было более чем достаточно.

Сегодня днем на месте событий работали две аварийно-восстановительные бригады, очищали территорию восемь бригад «Водоканала».

- Причины повреждения коллектора пока не установлены. Работы по ликвидации аварии будут проведены в ближайшие дни. МУП «Водоканал» приносит извинения жителям города и надеется на понимание, - отметили в коммунальной службе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
В Приморье родители обиженных детей устроили пятикласснику самосуд, окунув его головой в унитаз
Пять лет школьник терроризировал одноклассников. Доставалось всем и без разбору. Родители, ребят, лишившись надежды на правоохранительные органы, решили сами наказать ребёнка [фото]
"Хочу, чтобы на меня смотрели без ужаса": студентка из Самары, которая осталась без лица из-за аварии, мечтает о новом носе
После жуткого ДТП лицо девушки собирали по кусочкам, сейчас все оно держится на титановых пластинах. Сейчас Лере нужны дорогие операции, чтобы вернуть на место нос
Новости 24
Студенты из Хабаровского края поедут в ЕАО на чемпионат WorldSkills Russia
Почти полтысячи бизнесменов в Хабаровском крае оформили льготные кредиты
В ряды юнармейцев в Хабаровске влилась «новая кровь»
Интернет появится на трех Курильских островах
В комсомольском ресторане вычислили возможного расхитителя сейфа
В Хабаровском крае выбрали спортсменов для Всемирной Универсиады
Девятиклассникам в Хабаровске напомнили про заявление на итоговую аттестацию
Потоки нечистот с утра пораньше напугали хабаровчан
В Хабаровске стало меньше криминала
В Комсомольске рассказали, каких специалистов больше всего не хватает
Небрежный водитель в Хабаровске сбил пешехода и уехал в неизвестном направлении
Газовый баллон взорвался при пожаре в деревянном доме под Хабаровском
Чужие алименты добавили проблем бизнесмену в Комсомольске
Десятки миллионов потратят на строительство и ремонт детских садов в Хабаровске
В порту Хабаровского края таинственным образом воспламенился самоходный кран
Бизнесменам в Хабаровском крае рассказывают, как бесплатно учиться и получить льготный заем
В Хабаровске для нуждающихся соберут православную литературу
Хабаровскому краю выделили 10 миллиардов рублей на национальные проекты
Борьбу с незаконной рекламой в Хабаровске сравнили с сизифовым трудом
Погода в Хабаровске на 20 февраля 2019 года: днем до +1 градусов, без осадков
В Хабаровском крае расскажут, как использовать маткапитал и не нарушить закон
Тхэквондисты из Хабаровского края завоевали 12 медалей на первенстве Дальнего Востока
В Биробиджане бесплатно прививают домашних животных от бешенства
Золотодобытчики в Хабаровском крае установили новый рекорд
С кладбищ под Комсомольском собираются выселять покойников
Жизнь на Сахалине приморчанину испортили алкоголь и злой язык
Бедовый домовладелец в ЕАО умудрился дважды пострадать от пожара
Родителям особенных детей в Хабаровском крае помогут выбрать учебные заведения