«Машина завелась и заглохла»: канализационное озеро затопило иномарки в Хабаровске
Сегодня, 20 февраля утром жителей Хабаровска, чьи квартиры расположены в домах по улице Пионерская и Оборонная ждал неприятный сюрприз. Особенно это касалось тех, кто припарковал свои машину во дворе. Озеро из нечистот вырвались на свободу из напорного коллектора. Коммунальщики узнали о случившемся примерно в 9:50.
- Горожане сообщали о сильной течи, которая затапливает две улицы и район базы Шевчука. Специалисты приняли решение об остановке линии и переводе работающего трубопровода на резервную нитку. В 10:40 прибывшая на место событий аварийно-восстановительная бригада остановила течь, локализовала аварию и подключила резервный трубопровод, - сообщили в пресс-службе «Водоканала».
После этого сотрудники коммунальной службы преступили к откачке воды и обеззараживанию территории. Однако пока они приехали масштаб последствий впечатлял своими размерами. В пользовании редакции оказались несколько видеозаписей, которые прислали нам пострадавшие от коммунальной аварии.
«Машина завелась и заглохла»: канализационное озеро затопило иномарки в Хабаровске.
- Машина завелась и заглохла. Из трубы потекла вода. Наверное, не гидро удар. В салоны воды полно, на такой машине далеко не уедешь, - говорит один из автолюбителей Хабаровска.
Еще одна горожанка отметила, что следы воды видны даже на сидушках. После этого девушка предположила, что воды в салоне было более чем достаточно.
Сегодня днем на месте событий работали две аварийно-восстановительные бригады, очищали территорию восемь бригад «Водоканала».
- Причины повреждения коллектора пока не установлены. Работы по ликвидации аварии будут проведены в ближайшие дни. МУП «Водоканал» приносит извинения жителям города и надеется на понимание, - отметили в коммунальной службе.
ИСТОЧНИК KP.RU