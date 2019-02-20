Сегодня, 20 февраля утром жителей Хабаровска, чьи квартиры расположены в домах по улице Пионерская и Оборонная ждал неприятный сюрприз. Особенно это касалось тех, кто припарковал свои машину во дворе. Озеро из нечистот вырвались на свободу из напорного коллектора. Коммунальщики узнали о случившемся примерно в 9:50.

- Горожане сообщали о сильной течи, которая затапливает две улицы и район базы Шевчука. Специалисты приняли решение об остановке линии и переводе работающего трубопровода на резервную нитку. В 10:40 прибывшая на место событий аварийно-восстановительная бригада остановила течь, локализовала аварию и подключила резервный трубопровод, - сообщили в пресс-службе «Водоканала».

После этого сотрудники коммунальной службы преступили к откачке воды и обеззараживанию территории. Однако пока они приехали масштаб последствий впечатлял своими размерами. В пользовании редакции оказались несколько видеозаписей, которые прислали нам пострадавшие от коммунальной аварии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/693067" frameborder="0"></iframe> «Машина завелась и заглохла»: канализационное озеро затопило иномарки в Хабаровске.

- Машина завелась и заглохла. Из трубы потекла вода. Наверное, не гидро удар. В салоны воды полно, на такой машине далеко не уедешь, - говорит один из автолюбителей Хабаровска.

Еще одна горожанка отметила, что следы воды видны даже на сидушках. После этого девушка предположила, что воды в салоне было более чем достаточно.

Сегодня днем на месте событий работали две аварийно-восстановительные бригады, очищали территорию восемь бригад «Водоканала».

- Причины повреждения коллектора пока не установлены. Работы по ликвидации аварии будут проведены в ближайшие дни. МУП «Водоканал» приносит извинения жителям города и надеется на понимание, - отметили в коммунальной службе.