Белухи приплыли к рыбакам на Сахалине полакомиться рыбой
Видеоролик с танцем доброго десятка белух перед рыбаками на берегу Амурского лимана разместили сахалинцы в социальных сетях на Дальнем Востоке.
На кадрах - настоящее нашествие белух. Пятнадцать китов порадовали рыбаков, которые вышли на лиман за уловом. Им млекопитающие показали настоящее шоу – практически подводный танец.
На самом деле белухи приплыли ради лакомства – разумеется, рыбы. По реакции людей на видеозаписи понятно, что такое количество китов и на близком расстоянии никто из них никогда не видел.
- Да когда такое было?! - эмоционально комментирует происходящее у морского побережья автор видеоролика.
- Ты смотри, что вытворяют?!
- Ух, ты!
- О, ничего себе! - восклицают рыбаки, радуясь неожиданному зрелищу и угощая белух своим уловом. Случилась неожиданная встреча китов и любителей рыбалки на северо-западном побережье острова, в Амурском лимане.
Белухи приплыли к рыбакам на Сахалине полакомиться рыбой.
– Такое могло быть и бывает. Белух можно встретить на побережье Охотского моря даже в таком большом количестве. Они часто трутся о скалы, чтобы ускорить процесс смены кожного покрова. рассказывает «КП»-Хабаровск» Александр Иванов, руководитель фонда «Зеленый Сахалин».
СПРАВКА «КП»
Белуха - вид зубатых китов из семейства нарваловых. Татарский пролив – один из путей их миграции. Программу изучения белухи «Белуха - Белый Кит» поддерживает Русское географическое общество.
Амурский лиман — это северная часть Татарского пролива между материковым Хабаровским краем и островом Сахалин. Он соединяет Сахалинский залив Охотского моря с Татарским проливом через пролив Невельского.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Бизнес или живодерство: Как в «китовой тюрьме» убивают косаток и белух из Хабаровского края
Млекопитающих содержат в ужасных условиях, чтобы продать за миллионы долларов китайским предпринимателям (читайте также..)
ИСТОЧНИК KP.RU