Видеоролик с танцем доброго десятка белух перед рыбаками на берегу Амурского лимана разместили сахалинцы в социальных сетях на Дальнем Востоке.

На кадрах - настоящее нашествие белух. Пятнадцать китов порадовали рыбаков, которые вышли на лиман за уловом. Им млекопитающие показали настоящее шоу – практически подводный танец.

На самом деле белухи приплыли ради лакомства – разумеется, рыбы. По реакции людей на видеозаписи понятно, что такое количество китов и на близком расстоянии никто из них никогда не видел.

- Да когда такое было?! - эмоционально комментирует происходящее у морского побережья автор видеоролика.

- Ты смотри, что вытворяют?!

- Ух, ты!

- О, ничего себе! - восклицают рыбаки, радуясь неожиданному зрелищу и угощая белух своим уловом. Случилась неожиданная встреча китов и любителей рыбалки на северо-западном побережье острова, в Амурском лимане.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/693197" frameborder="0"></iframe> Белухи приплыли к рыбакам на Сахалине полакомиться рыбой.

– Такое могло быть и бывает. Белух можно встретить на побережье Охотского моря даже в таком большом количестве. Они часто трутся о скалы, чтобы ускорить процесс смены кожного покрова. рассказывает «КП»-Хабаровск» Александр Иванов, руководитель фонда «Зеленый Сахалин».

СПРАВКА «КП»

Белуха - вид зубатых китов из семейства нарваловых. Татарский пролив – один из путей их миграции. Программу изучения белухи «Белуха - Белый Кит» поддерживает Русское географическое общество.

Амурский лиман — это северная часть Татарского пролива между материковым Хабаровским краем и островом Сахалин. Он соединяет Сахалинский залив Охотского моря с Татарским проливом через пролив Невельского.

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