2019-02-21T08:20:28+03:00
Общество

Овчарка-новичок на Камчатке нашла вора, укравшего из магазина алкоголь и колбасу

Отец собаки – известный в регионе пес Аргус, который находил пропавших людей и раскрыл убийство
Александра ШОПЕНКО
Поделиться:
Овчарка-новичок на Камчатке нашла вора, укравшего из магазина алкоголь и колбасуОвчарка-новичок на Камчатке нашла вора, укравшего из магазина алкоголь и колбасуФото: УМВД России по Сахалинской области
Изменить размер текста:

Третий месяц на службе в полиции и уже успех – бельгийская овчарка Джост помогла найти вора. Хоть расследуемое преступление и не такое громкое, как у его знаменитого отца, но успешное начало работы положено.

В Петропавловске-Камчатском было обычное утро, в местном магазине на улице Беляева немноголюдно. Около 11:00 часов утра за покупками зашел мужчина, сложил в пакет хлеб, колбасу, бутылку водки и отправился к кассе, но не дошел.

Внимание продавщицы отвлекли двое других покупателей, которые, как оказалось, работали сообща. Пока они заговаривали зубы сотруднице магазина, мужчина с пакетом убежал, не заплатив. Работница прилавка опомнилась, попыталась догнать беглеца, но не сумела. Ущерб женщина оценила в четыре тысячи рублей.

Расплачиваться своими кровными продавщица по понятным причинам не захотела и вызвала полицию. В составе группы был лейтенант полиции Игорь Писарев со своей бельгийской овчаркой по кличке Джост.

- Пес взял след, привел оперативников к дому на той же улице, где находится магазин, и обозначил квартиру. Дверь в нее никто не открывал, - отметили в пресс-службе главка МВД России по Камчатскому краю. – Через некоторое время полицейским все-таки удалось попасть в квартиру, в ней находились подозреваемый – 40-летний ранее судимый местный житель, - и двое других покупателей, которые отвлекали внимание продавщицы.

Бутылку водки компания успела «уговорить» до приезда полиции. Остальное оперативники изъяли. Уголовное дело возбудили по статье «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Нас разорить хотят!" В Самарской области квитанции за вывоз мусора выписали на маленьких детей, покойников и "мертвые души"
Регоператор пообещал все пересчитать. И разослать все оставшиеся счета - а их не получили больше половины жителей региона - до конца февраля
Геннадий Онищенко про возвращение вытрезвителей: "Как правило, эти люди попадают в вытрезвители, будучи больными алкоголизмом"
Экс-главсанврач страны и наш обозреватель - в эфире Радио «Комсомольская правда» - об инициативе Совета Федерации возродить в России отрезвляюшие заведения [аудио]
Новости 24
Жуткое ДТП на Комсомольской трассе: ребенок в больнице, мама умерла
Молодой рецидивист в Хабаровском крае сотворил нечто с проводами, прежде чем продать их
Меньше четверти поликлиник станут «бережливыми» в Хабаровском крае
«Ты лучший!»: праздник для настоящих мужчин устроят в Хабаровске
Соцвыплаты на покупку жилья получают сельчане в Хабаровском крае
Медведи в Приамурском зоосаде в Хабаровске вышли из спячки и показали новорожденных малышей
Пожарные в Хабаровске спасли от пожара расселенный дом и двух людей
На детские больницы в Хабаровском крае потратят больше двух миллиардов рублей
Должник в Хабаровске почти попрощался с авто и вынужденно пошел работать
Налетчица ночью устроила поножовщину в одном из магазинов Хабаровска
Младенца экстренно эвакуировали на вертолете санрейсом из поселка в Хабаровск
На Сахалине рассекретили банду поставщиков гашишного масла из Бурятии
На старейшей теплоцентрали Хабаровского края самые чистые стоки
Погода в Хабаровске на 21 февраля 2019 года: днем до +3 градусов, без осадков
Студенты из Хабаровского края поедут в ЕАО на чемпионат WorldSkills Russia
Почти полтысячи бизнесменов в Хабаровском крае оформили льготные кредиты
В ряды юнармейцев в Хабаровске влилась «новая кровь»
Интернет появится на трех Курильских островах
В комсомольском ресторане вычислили возможного расхитителя сейфа
В Хабаровском крае выбрали спортсменов для Всемирной Универсиады
Девятиклассникам в Хабаровске напомнили про заявление на итоговую аттестацию
Потоки нечистот с утра пораньше напугали хабаровчан