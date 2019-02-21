Овчарка-новичок на Камчатке нашла вора, укравшего из магазина алкоголь и колбасу

Третий месяц на службе в полиции и уже успех – бельгийская овчарка Джост помогла найти вора. Хоть расследуемое преступление и не такое громкое, как у его знаменитого отца, но успешное начало работы положено.

В Петропавловске-Камчатском было обычное утро, в местном магазине на улице Беляева немноголюдно. Около 11:00 часов утра за покупками зашел мужчина, сложил в пакет хлеб, колбасу, бутылку водки и отправился к кассе, но не дошел.

Внимание продавщицы отвлекли двое других покупателей, которые, как оказалось, работали сообща. Пока они заговаривали зубы сотруднице магазина, мужчина с пакетом убежал, не заплатив. Работница прилавка опомнилась, попыталась догнать беглеца, но не сумела. Ущерб женщина оценила в четыре тысячи рублей.

Расплачиваться своими кровными продавщица по понятным причинам не захотела и вызвала полицию. В составе группы был лейтенант полиции Игорь Писарев со своей бельгийской овчаркой по кличке Джост.

- Пес взял след, привел оперативников к дому на той же улице, где находится магазин, и обозначил квартиру. Дверь в нее никто не открывал, - отметили в пресс-службе главка МВД России по Камчатскому краю. – Через некоторое время полицейским все-таки удалось попасть в квартиру, в ней находились подозреваемый – 40-летний ранее судимый местный житель, - и двое других покупателей, которые отвлекали внимание продавщицы.

Бутылку водки компания успела «уговорить» до приезда полиции. Остальное оперативники изъяли. Уголовное дело возбудили по статье «Грабеж».