2019-02-21T09:57:31+03:00
Происшествия

Полицейский спровоцировал аварию в центре Хабаровска

Мужчина не уступил дорогу водителю внедорожника. Как итог - авария из четырех машин [фото, видео]
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Полицейский спровоцировал аварию в центре Хабаровска. Фото: khv_exclusiveПолицейский спровоцировал аварию в центре Хабаровска. Фото: khv_exclusive
Изменить размер текста:

В Хабаровске произошло ДТП с участием сразу нескольких автомобилей. Случилось все утром 21 февраля на одной из самых оживленных улиц города, что привело к небольшому транспортному затору. Машины столкнулись на пересечении Уссурийского бульвара и улицы Комсомольской.

Полицейский спровоцировал аварию в центре Хабаровска. Фото: khv_exclusive

Полицейский спровоцировал аварию в центре Хабаровска. Фото: khv_exclusive

Участниками аварии стали сразу четыре иномарки: два джипа и столько же легковушек. По предварительным данным, спровоцировал аварию водитель Toyota Ractis. За рулем автомобиля сидел сотрудник полиции.

Полицейский спровоцировал аварию в центре Хабаровска. Фото: khv_exclusive

Полицейский спровоцировал аварию в центре Хабаровска. Фото: khv_exclusive

Мужчина не уступил дорогу движущемуся по улице Комсомольской джипу. В итоге машины столкнулись. Удар был такой сильный, что внедорожник перевернулся на бок, задев одну легковушку, которая поцарапала четвертую.

Полицейский спровоцировал аварию в центре Хабаровска. Фото: khv_exclusive

Полицейский спровоцировал аварию в центре Хабаровска. Фото: khv_exclusive

В социальных сетях очевидцы сообщают, что водителя джипа увезли в больницу. Пока о его состоянии не сообщается.

Полицейский спровоцировал аварию в центре Хабаровска. Фото: khv_exclusive

Полицейский спровоцировал аварию в центре Хабаровска. Фото: khv_exclusive

khv_exclusivekhv_exclusive
Полицейский спровоцировал аварию в центре Хабаровска
19 отметок «Нравится»1 комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Хабаровске не торопятся расселить гнилой и покосившийся дом на улице Оборонной
Невидимая тигриная семья из хабаровского заповедника не дает покоя туристу из Чехии
Сельчанин в ЕАО обжег руки, пытаясь спасти свой дом от пожара
Жуткое ДТП на Комсомольской трассе: ребенок в больнице, мама умерла
Молодой рецидивист в Хабаровском крае сотворил нечто с проводами, прежде чем продать их
Меньше четверти поликлиник станут «бережливыми» в Хабаровском крае
«Ты лучший!»: праздник для настоящих мужчин устроят в Хабаровске
Соцвыплаты на покупку жилья получают сельчане в Хабаровском крае
Медведи в Приамурском зоосаде в Хабаровске вышли из спячки и показали новорожденных малышей
Пожарные в Хабаровске спасли от пожара расселенный дом и двух людей
На детские больницы в Хабаровском крае потратят больше двух миллиардов рублей
Должник в Хабаровске почти попрощался с авто и вынужденно пошел работать
Налетчица ночью устроила поножовщину в одном из магазинов Хабаровска
Младенца экстренно эвакуировали на вертолете санрейсом из поселка в Хабаровск
На Сахалине рассекретили банду поставщиков гашишного масла из Бурятии
На старейшей теплоцентрали Хабаровского края самые чистые стоки
Погода в Хабаровске на 21 февраля 2019 года: днем до +3 градусов, без осадков
Студенты из Хабаровского края поедут в ЕАО на чемпионат WorldSkills Russia
Почти полтысячи бизнесменов в Хабаровском крае оформили льготные кредиты
В ряды юнармейцев в Хабаровске влилась «новая кровь»
Интернет появится на трех Курильских островах
В комсомольском ресторане вычислили возможного расхитителя сейфа
В Хабаровском крае выбрали спортсменов для Всемирной Универсиады
Девятиклассникам в Хабаровске напомнили про заявление на итоговую аттестацию
Потоки нечистот с утра пораньше напугали хабаровчан