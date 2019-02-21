В Хабаровске произошло ДТП с участием сразу нескольких автомобилей. Случилось все утром 21 февраля на одной из самых оживленных улиц города, что привело к небольшому транспортному затору. Машины столкнулись на пересечении Уссурийского бульвара и улицы Комсомольской.

Полицейский спровоцировал аварию в центре Хабаровска. Фото: khv_exclusive

Участниками аварии стали сразу четыре иномарки: два джипа и столько же легковушек. По предварительным данным, спровоцировал аварию водитель Toyota Ractis. За рулем автомобиля сидел сотрудник полиции.

Полицейский спровоцировал аварию в центре Хабаровска. Фото: khv_exclusive

Мужчина не уступил дорогу движущемуся по улице Комсомольской джипу. В итоге машины столкнулись. Удар был такой сильный, что внедорожник перевернулся на бок, задев одну легковушку, которая поцарапала четвертую.

Полицейский спровоцировал аварию в центре Хабаровска. Фото: khv_exclusive

В социальных сетях очевидцы сообщают, что водителя джипа увезли в больницу. Пока о его состоянии не сообщается.

Полицейский спровоцировал аварию в центре Хабаровска. Фото: khv_exclusive