2019-02-21T09:49:55+03:00
Спорт

Со стадиона имени Ленина в Хабаровске вывезли 45 КАМАЗов снега

Главную футбольную арену города начали готовить к первенству страны [видео]
Борис КОКУРИН
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Со стадиона имени Ленина в Хабаровске вывезли 45 КАМАЗов снегаСо стадиона имени Ленина в Хабаровске вывезли 45 КАМАЗов снегаФото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"
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Уже 3 марта футбольный сезон в Хабаровске откроется матчем с «Чертаново». Сейчас технические службы стадиона приводят арену в порядок. Его надо очистить от снега, скопившегося за зиму. А его там много. Очень много, особенно если принять во внимание практически бесснежную зиму.

- С легкоатлетических дорожек уже вывезено 45 КАМАЗов снега. Сейчас очищаем трибуны. В ближайшее время стадион покинут ещё 10 самосвалов со снегом. Может показаться, что это много, но для сравнения - в прошлом году мы вывозили 250 автомобилей, забитых снегом, - рассказал Юрий Собещук, пресс-атташе клуба «СКА-Хабаровск». – Мы делаем всё, чтобы нашим болельщикам было комфортно. Ждём всех на матч. Нам нужна их поддержка.

Напомним, что после первого тура первенства Футбольной национальной лиги «СКА-Хабаровск находится на 12 месте турнирной таблицы, имея в своем зачете 33 очка. Его ближайший соперник– ФК «Чертаново» на четвертой строчке с 38 очками. Тем не менее, армейцы все так же надеются выйти в лидеры и снова пробиться в Премьер-Лигу.

- Это вполне возможно, если посмотреть на турнирную таблицу, - комментирует пресс-атташе. – Три – четыре удачные игры, и у команды есть реальные шансы «зацепиться за квартет». Выйти на стыковочные матчи.

Во время зимних каникул и сборов хабаровский футбольный клуб лишился целого ряда игроков. От нас ушли: защитники Седрик Гогуа, Николай Фадеев, полузащитники Денис Дедечко, Виталий Федотов, нападающие Семён Беляков и Лукаш Секульски.

Появились и новобранцы: защитники Кирилл Суслов, пришедший из владивостокского «Луча», Андрей Буйволов игравший в калининградской «Балтике», полузащитники Артемий Малеев и любимец красноярцев Владимир Камеш игравший за «Енисей». Как рассказали в пресс-службе новички неплохо показали себя на сборах. На них армейцы провели 9 матчей, из которых один свели в ничью, два проиграли.

Футбольный стадион в Хабаровске чистят от снега.З марта стам состоится первый в этом году матч

ИСТОЧНИК KP.RU

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