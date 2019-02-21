2019-02-21T14:25:55+03:00
Общество

Администрация Комсомольска потребует перезахоронить людей со старых кладбищ

Требования владельцам могил предъявят в судебном порядке
Василий ЗАДУНАЕВ
Поделиться:
Администрация Комсомольска потребует перезахоронений со старых кладбищАдминистрация Комсомольска потребует перезахоронений со старых кладбищФото: Василий ЗАДУНАЕВ
Изменить размер текста:

Администрация Комсомольска-на-Амуре намерена навести порядок с незаконными захоронениями на кладбищах, где они уже запрещены. Единственный официальный городской погост – кладбище «Старт».

Оно расположено в двадцати километрах от города, все остальные - вне закона. Это три старых кладбища: в поселке Сортировочный, микрорайонах Менделеева и Амурсталь. Больше всего беспокоит администрацию именно последнее.

Оно считалось основным городским местом упокоения с 1949 года по начало семидесятых прошлого века. Затем место, отведенное под кладбище, закончилось - оно расположено на сопке - и было решено хоронить усопших на «Старте».

Сами горожане с этим не согласились, и на амурсталевской сопке продолжали появляться новые захоронения. Только за второе полугодие прошлого года там насчитали 18 новых могил, а всего с 70-х годов их образовалось несколько тысяч. Хоронят даже за пределами огороженной зоны кладбища.

До недавнего времени справиться с проблемой в законном порядке не удавалось – не было нормативной базы. Так, например, информация по всем 18 новым захоронениям, выявленным коммунальщиками в прошлом году, была передана в полицию, а до Роспотребнадзора дошла только об одном, там и осталось, без каких-либо решений.

В 2018 году в Госдуме приняли федеральный закон, регламентирующий захоронения. Администрация получила в руки орудие для наведения порядка и принялась действовать. Всех владельцев незаконных захоронений (а ими по новому закону считаются родственники усопших) уведомили, что по их поводу будут обращения в суд.

- В суде будет требоваться эксгумация и проведение похорон на кладбище поселка «Старт». Все работы будут выполняться за счет владельцев незаконного захоронения. Будут нести ответственность и похоронные агентства, занимающиеся незаконными погребениями, - рассказал о возможных судебных требованиям городской администрации руководитель ее пресс-службы Иван Лаврентьев.

Городские юристы уже занимаются оформлением заявлений в суд, первыми на очереди - те самые 18 незаконных могил на Амурстали. Обращать внимание будут не только на могилы на склоне горы, но на территории самого кладбища. Хотя есть исключения: закон разрешает погребение на родственных захоронениях урн с прахом после кремирования.

- Эти захоронения стали приближаться к частному сектору поселка Амурсталь с одной стороны и с другой - к бывшим захоронениям боро-гипса бывшего серо-кислотного завода. Кроме того особенность нашего города в том, что он размещен в пойме реки Амур, грунтовые воды подходят очень близко к поверхности, новые могилы могут ими размываться, а это уже может влиять на санитарно-эпидемиологическую ситуацию в Комсомольске, - объяснил необходимость вмешательства местной власти в дела живых и мертвых Иван Лаврентьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Нас разорить хотят!" В Самарской области квитанции за вывоз мусора выписали на маленьких детей, покойников и "мертвые души"
Регоператор пообещал все пересчитать. И разослать все оставшиеся счета - а их не получили больше половины жителей региона - до конца февраля
Новости 24
В Хабаровском крае осудят подростка, виновного в изнасиловании и убийстве 10-летней девочки
В Приморье согласились принять в дар хабаровского тигра Амура
В Хабаровском крае работой обеспечат «земских учителей»
В Хабаровске установят дорожные знаки повышенной прочности
В Хабаровске не торопятся расселить гнилой и покосившийся дом на улице Оборонной
Невидимая тигриная семья из хабаровского заповедника не дает покоя туристу из Чехии
Сельчанин в ЕАО обжег руки, пытаясь спасти свой дом от пожара
Жуткое ДТП на Комсомольской трассе: ребенок в больнице, мама умерла
Молодой рецидивист в Хабаровском крае сотворил нечто с проводами, прежде чем продать их
Меньше четверти поликлиник станут «бережливыми» в Хабаровском крае
«Ты лучший!»: праздник для настоящих мужчин устроят в Хабаровске
Соцвыплаты на покупку жилья получают сельчане в Хабаровском крае
Медведи в Приамурском зоосаде в Хабаровске вышли из спячки и показали новорожденных малышей
Пожарные в Хабаровске спасли от пожара расселенный дом и двух людей
На детские больницы в Хабаровском крае потратят больше двух миллиардов рублей
Должник в Хабаровске почти попрощался с авто и вынужденно пошел работать
Налетчица ночью устроила поножовщину в одном из магазинов Хабаровска
Младенца экстренно эвакуировали на вертолете санрейсом из поселка в Хабаровск
На Сахалине рассекретили банду поставщиков гашишного масла из Бурятии
На старейшей теплоцентрали Хабаровского края самые чистые стоки
Погода в Хабаровске на 21 февраля 2019 года: днем до +3 градусов, без осадков
Студенты из Хабаровского края поедут в ЕАО на чемпионат WorldSkills Russia
Почти полтысячи бизнесменов в Хабаровском крае оформили льготные кредиты
В ряды юнармейцев в Хабаровске влилась «новая кровь»
Интернет появится на трех Курильских островах
В комсомольском ресторане вычислили возможного расхитителя сейфа
В Хабаровском крае выбрали спортсменов для Всемирной Универсиады
Девятиклассникам в Хабаровске напомнили про заявление на итоговую аттестацию
Потоки нечистот с утра пораньше напугали хабаровчан