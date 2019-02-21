Администрация Комсомольска потребует перезахоронить людей со старых кладбищ

Администрация Комсомольска-на-Амуре намерена навести порядок с незаконными захоронениями на кладбищах, где они уже запрещены. Единственный официальный городской погост – кладбище «Старт».

Оно расположено в двадцати километрах от города, все остальные - вне закона. Это три старых кладбища: в поселке Сортировочный, микрорайонах Менделеева и Амурсталь. Больше всего беспокоит администрацию именно последнее.

Оно считалось основным городским местом упокоения с 1949 года по начало семидесятых прошлого века. Затем место, отведенное под кладбище, закончилось - оно расположено на сопке - и было решено хоронить усопших на «Старте».

Сами горожане с этим не согласились, и на амурсталевской сопке продолжали появляться новые захоронения. Только за второе полугодие прошлого года там насчитали 18 новых могил, а всего с 70-х годов их образовалось несколько тысяч. Хоронят даже за пределами огороженной зоны кладбища.

До недавнего времени справиться с проблемой в законном порядке не удавалось – не было нормативной базы. Так, например, информация по всем 18 новым захоронениям, выявленным коммунальщиками в прошлом году, была передана в полицию, а до Роспотребнадзора дошла только об одном, там и осталось, без каких-либо решений.

В 2018 году в Госдуме приняли федеральный закон, регламентирующий захоронения. Администрация получила в руки орудие для наведения порядка и принялась действовать. Всех владельцев незаконных захоронений (а ими по новому закону считаются родственники усопших) уведомили, что по их поводу будут обращения в суд.

- В суде будет требоваться эксгумация и проведение похорон на кладбище поселка «Старт». Все работы будут выполняться за счет владельцев незаконного захоронения. Будут нести ответственность и похоронные агентства, занимающиеся незаконными погребениями, - рассказал о возможных судебных требованиям городской администрации руководитель ее пресс-службы Иван Лаврентьев.

Городские юристы уже занимаются оформлением заявлений в суд, первыми на очереди - те самые 18 незаконных могил на Амурстали. Обращать внимание будут не только на могилы на склоне горы, но на территории самого кладбища. Хотя есть исключения: закон разрешает погребение на родственных захоронениях урн с прахом после кремирования.

- Эти захоронения стали приближаться к частному сектору поселка Амурсталь с одной стороны и с другой - к бывшим захоронениям боро-гипса бывшего серо-кислотного завода. Кроме того особенность нашего города в том, что он размещен в пойме реки Амур, грунтовые воды подходят очень близко к поверхности, новые могилы могут ими размываться, а это уже может влиять на санитарно-эпидемиологическую ситуацию в Комсомольске, - объяснил необходимость вмешательства местной власти в дела живых и мертвых Иван Лаврентьев.