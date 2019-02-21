В областном центре на Колыме намерены ужесточить допуск посторонних в детские сады. Для безопасности их воспитанников. Для этого будут использовать отпечатки пальцев родителей. Опытным полигоном для новой меры защиты от криминальных проявлений стал один из детсадов Магадана – «Электроник».

Сканеры отпечатка пальца уже давно перестали быть атрибутом из шпионских блокбастеров. Сейчас это вполне обыденный механизм, которым мы используем, чтобы разблокировать, например, смартфон. Но вот вход в здание по отпечатку пальца пока не совсем вписывается в рамки слова «обыденность». Но только не для магаданцев

ПАЛЕЦ ДОМА НЕ ЗАБУДЕШЬ

В областном центре в 2004 году сдали детский сад. И не абы какой, а с приставкой «умный». С первого взгляда ничего необычного – восемь групп, спальни, вместимость – 140 ребят.

Отпечаток пальца откроет двери в детские сады Магадана. Фото: мэрия Магадана

Интерес представляет техническая оснащенность детского сада: полы с подогревом, сенсорные датчики для подключения подачи воды и включения света, видеокамеры и… сканер отпечатка пальцев. Целых два.

- Сканеры установлены на воротах в детский сад и на входе в здание, - рассказывает Елена Кутилова, заместитель руководителя департамента образования мэрии Магадана. – Есть специальная база, куда заносятся отпечатки пальцев родителей при поступлении их чад в детский сад. Такое решение было принято на уровне администрации. Так сказать под стать названию учреждения – «Электроник».

О цене такого удовольствия в администрации и в самом детском саду рассказывать постеснялись. В интернете мы наткнулись на несколько предложений установить такие датчики. Стоимость варьируется от 50 до 100 тысяч рублей. Реконструкция всего детского сада обошлась в почти 40 миллионов рублей.

- Я прихожу, просто ставлю палец, система считывает и открывает дверь, - делится сотрудница детского сада «Электроник». – В систему вводятся биометрические данные работников учреждения и тех, кто отводит-приводит ребенка.

Успех такой системы пропуска вдохновил мэра Магадана проработать вопрос о ее распространении на другие детские сады столицы Колымы. Пока каких-то сроков массового внедрения сканеров отпечатка пальца нет.

КАРТЫ, ДВОЙКИ, ТРИ ПРОГУЛА

В качестве эксперимента в магаданской школе номер 29 также хотят ввести пропускную систему, но не биометрическую, а карточную. В холле будет установлен турникет, чтобы пройти через него, ученику достаточно будет приложить «пластик» к специальному считывающему устройству. По примеру московского метро. В планах запустить карточную систему 1 сентября этого года.

- Пока есть поручение проработать такой вопрос, мы еще не разрабатывали проектную документацию и не рассчитывали стоимость пропускной системы. В качестве «пилота» специально выбрана большая школа, чтобы можно было посмотреть, как это работает в условиях большого потока учеников, - отмечает Елена Кутилова.

Возможно, по таким картам ученики смогут питаться в столовой, а родители отследят прогулы и даже местоположение детей.