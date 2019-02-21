2019-02-21T14:11:09+03:00
Общество

«Била перчаткой по лицу»: свидетельница рассказала о конфликте ребенка и сотрудницы полиции в Хабаровске

За ссорой наблюдали несколько человек, но дать показания захотела только одна школьница [видео]
Мария ИГНАТЬЕВА
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«Била перчаткой по лицу»: свидетельница рассказала о конфликте ребенка и сотрудницы полиции в Хабаровске«Била перчаткой по лицу»: свидетельница рассказала о конфликте ребенка и сотрудницы полиции в ХабаровскеФото: Предоставлено героем публикации
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В деле о дворовом конфликте между девочкой и сотрудницей полиции («Комсомольская правда» писала о нем) появилась юная свидетельница, которая дала показания о том, что произошло в начале февраля.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

В тот день ничего не предвещало беды. Спальный район, хорошая погода. Во дворе школы 14-летняя Лена (имена героев изменены - прим.ред.) гуляла с вельш-корги - собакой своей сестры. Когда пришло время возвращаться домой, девочка укоротила поводок и повела Салли в сторону панельки. Путь лежал через детскую площадку, где и разгорелся конфликт из-за того, что на щенке не было намордника.

- Там стояли две женщины и ребенок около двух лет. Он был в коляске. Взрослые и напали на дочку, когда мой ребенок с щенком проходили мимо, - рассказывает о произошедшем Анжела, мама 14-летней девочки.

Хабаровчанка уточнила, что женщины сначала матом обругали ее дочь, потом одна из них стала толкаться. Позже выяснилось, что агрессивная дама – сотрудница полиции в декрете. Всего «стычек», как говорит подросток, было две. Сначала ей досталось от женщины помоложе (та самая сотрудница полиции), а на второй «раунд» вышла уже ее мама. Она поцарапала ребенку руку и разбила телефон. Отчасти это видела знакомая 14-летней Лизы. Ее вместе с родителями уже опросили следователи, пока это единственный свидетель, чьи показания можно считать хоть сколько-нибудь объективными. Да и камеры видеонаблюдения сыграют весомую роль.

МАТОМ КРИЧАЛА, ПЕРЧАТКОЙ БИЛА

По большому счету, девочка, которая учится с Леной в одной школе, но в параллельном классе, подтвердила ее историю. Сказала, что конфликт и правда был, но «тетеньку полицейского» она не видела – пришла слишком поздно.

- Моя дочка застала конец конфликта. Все около 18:00 произошло, как мне дочка рассказывала. Она на дополнительные занятия к репетитору тогда как раз шла. По пути и застала всю эту картину, - пересказывает историю дочери Ольга Макаревич. – Настя увидела, что взрослая женщина в шубе и меховой шапке напала на Лену. Они кричали друг на друга, а дама в шубе еще и материлась. Словами все не закончилось. Та, что постарше стала бить перчатками по лицу девочку, потом собаку пнуть пыталась.

В свою защиту «взрослые тетеньки» говорили полицейским, что подросток науськивала собаку напасть на маленького ребенка, который в тот момент был в коляске. То, что били девочку, отрицали.

Вдобавок ко всему женщины написали встречное заявление. В ближайшем продуктовом магазине, куда и приехал наряд полиции. Двух женщин с ребенком, после составления протокола отпустили домой, а Анжелу и ее дочь отвезли в отдел, чтобы взять показания и принять заявление.

К слову, сотруднице полиции в декрете не впервой писать заявление на «обидчиков». Соседи Ольги рассказали, что вся её семья конфликтная. Причем причин для ссоры долго они не искали: то их дневному сну мешает соседский ремонт, то машины во дворе сигналят громко.

При этом семья, как уверяют соседи, весьма интеллигентная – мама педагог, дочь сотрудница полиции, а отец просто приличный с виду мужчина. Но ситуация с ребенком совсем не удивила знакомых этой семьи.

Более того, соседи уверены, что женщины и в самом деле могли так поступить. В любом случае разбираться в ситуации будут следователи. Они уже возбудили уголовное дело по статье «Нанесение побоев». А в полиции проводят служебную проверку, женщине помимо уголовного наказания грозит и увольнение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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