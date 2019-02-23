2019-02-23T10:58:44+03:00
Происшествия

Поклонник «Колумбайна» хотел устроить массовое убийство в школе в Хабаровске

18-летний студент хотел пойти убивать людей в школу, где работает его мама
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Поклонник «Колумбайна» хотел устроить массовое убийство в школе в ХабаровскеПоклонник «Колумбайна» хотел устроить массовое убийство в школе в ХабаровскеФото: Социальные сети
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По предварительной информации, буквально два дня назад был задержан студент дальневосточного РАНХиГС. 18-летнего Егора О. (имя изменено - ред.) подозревают в подготовке к теракту.

Устроить «Колумбайн» Егор хотел в школе номер 30, которая находится в центре Хабаровска. В этом учебном заведении преподавателем русского языка и литературы работает его мама, да и сам парень вышел из его стен в прошлом году, закончив 11 класс. Почему его выбор пал именно на эту школу - Егор не пояснил.

Поклонник «Колумбайна» хотел устроить массовое убийство в школе в Хабаровске Фото: Элина ОГАНЕСЯН

Поклонник «Колумбайна» хотел устроить массовое убийство в школе в ХабаровскеФото: Элина ОГАНЕСЯН

Как выяснилось, на допросе студент рассказал, что его кумир - норвежский националист Андерс Брейвик, устроивший теракт в Осло, в котором погибло 77 человек. Дома у Егора нашли, по непроверенной информации, обрез, почти сотню патронов к нему, два мобильных телефона для конспирации, жесткие диски и листовки с националистическим содержанием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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