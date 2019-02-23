Хабаровский студент, который хотел расстрелять школьников, рос без отца и увлекался реконструкцией

18-летний Егор готовился повторить в школе в Хабаровске керченскую трагедию - расстрелять детей в школе номер 30. Для дела он припас обрез и почти сто патронов, которые непонятно каким образом достал и прятал дома от мамы-учительницы русского языка в том самом учебном заведении, где предполагался теракт.

Силовики эту информацию пока не подтверждают и не опровергают, коротко говоря: «Мы не комментируем». Учителя школы номер 30 также пока не знают полной картины произошедшего - информация дошла до них из СМИ и социальных сетей. В историю о том, что их выпускник хотел бессердечно убивать школьников, верить отказываются. Хотя прецеденты были - парень, который устроил стрельбу в ФСБ в 2016 году - ученик этой же школы.

- Он обыкновенный ребенок, со своими странностями. Была сфера интересов у него, вроде, информатика, и были предметы, которые не очень его интересовали и он в них был слаб. Учился в меру своих сил, - рассказала «КП-Хабаровск» учительница школы номер 30. - Конечно я его знаю, но у него не преподавала. Я только видела его. Ну, высокий мальчик, сын учителя.

Мама Егора - Татьяна, по словам собеседницы, тоже особенно ничем не выделялась. С мужем и отцом Егора долго не прожила и развелась, воспитывала мальчика одна.

Развод был в самом начале, когда Саша был маленький, не думаю, что это на него как-то повлияло. Татьяна - спокойная, сына не баловала. Да и чем? Она уделяла ему внимание. От нее всегда было слышно: мы с Саней, сейчас пойду, Саня дома, Саня болеет. Не было наплевательского отношения к нему, - продолжает сотрудница школы. - Вот, была зимняя сессия, Татьяна брала учебники информатики, говорит, Саня готовится. Он сдал экзамен, она порадовалась за него, а я за нее.

РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОРУЖИЕ

Подозреваемый в подготовке теракта в школе был участником клубов страйкболистов (одна из разновидностей военнизированных игр с пневматикой) и был знаком с хабаровским реконструкторами.

- Снаряжение на сезон для игры в страйкбол стоит около 100-140 тысяч, в зависимости от ствола, - пояснил «КП» один из участников страйкольных игр. Он добавил, что в такие клубы принимают с 18 лет, фигуранту дела о подготовке теракта 18 лет уже исполнилось.

Как рассказал на условиях анонимности один из активистов хабаровского реконструкторского движения, он встречался с парнем на нескольких тематических мероприятиях в городе.

- Парня немного знал - пару раз с ним участвовал в мероприятиях в библиотеке имени Наволочкина. Но он не реконструктор, он подражал английскому интервенту, - сказал Алексей Б (фамилия, имя изменены).

Эксперт в военном обмундировании также рассказал о форме, в которой подозреваемый представлен на фото в социальных сетях:

- На фотографии современная реплика френча тыловика. Магазин "Арми Кэмп" на Постышева ими торговал. Ремень, портупея, кобура - все это современные реплики. Рубашка и галстук - тоже современные. Повязка на рукаве - дал я для мероприятия. Фото было сделано на Гик-зоне (мероприятие для различного косплея - ред.) два года назад, оно проходило в библиотеке Наволочкина. Общий вид - интервент 20-х годов на Дальнем Востоке. Но ни в одном реконструкторском клубе (активисты, которые в полном обмундировании восстанавливают те или иные эпизоды военных действий - прим.) он не состоял, - рассказал Алексей Б.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ:

Мать студента, который хотел расстрелять школьников, конфликтует с родителями и учит детей философии отрицания.

- У этого преподавателя конфликт со многими учителями и родителями учеников. Она была классным руководителем у Конева, который устроил нападение на ФСБ, - рассказывает источник «КП-Хабаровск» в силовых структурах. – История вообще странная, потому что на нее поступали жалобы о том, что она часто про нигилизм рассказывала школьникам. И от работы отстранить ее пытались. Видимо, парнишка дома у нее «внеклассные» уроки брал.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ:

Мать студента, который хотел расстрелять школьников, конфликтует с родителями и учит детей философии отрицания.

- У этого преподавателя конфликт со многими учителями и родителями учеников. Она была классным руководителем у Конева, который устроил нападение на ФСБ, - рассказывает источник «КП-Хабаровск» в силовых структурах. – История вообще странная, потому что на нее поступали жалобы о том, что она часто про нигилизм рассказывала школьникам. И от работы отстранить ее пытались. Видимо, парнишка дома у нее «внеклассные» уроки брал.