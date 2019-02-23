Салют 23 февраля 2019 года в Хабаровске: в небе «распустились» тысячи огней

Салют 23 февраля 2019 года в Хабаровске стал яркой точкой в праздновании Дня защитника Отечества. Военные подготовили 380 салютных залпов, чтобы «раскрасить» небо над краевой столицей.

Салют начался в 21:00 часов вечера на набережной стадиона имени Ленина. Разноцветные россыпи обеспечивали артиллеристы Восточного военного округа. Кстати, для усиления праздничного шумного эффекта было использовано еще 240 холостых снарядов. Военные своего добились - выстрелы было слышно в радиусе не менее пяти километров.

Теплая погода была как вишенка на торте. Можно было с комфортом гулять по праздничному Хабаровску, тем более, что до салюта в городе проходили другие интересные активности. Например, там же - на набережной - проходили пожарный кроссфит и выставка спасательной техники. В торговых центрах можно было сразиться в аэрохоккей и сделать танк своими руками.