2019-02-22T06:51:12+03:00
Общество

Хабаровск заволокло дымом от природных пожаров

В двух районах края действует особый режим
Элина ОГАНЕСЯН
Поделиться:
Хабаровск заволокло дымом от природных пожаровХабаровск заволокло дымом от природных пожаровФото: Социальные сети
Изменить размер текста:

Вчера краевой центр заволокло дымом от пала травы - едкий запах горожане почувствовали с самого утра. Горел пригород Хабаровска. Подобная ситуация наблюдается в Советско-Гаванском и Ванинском районах. В последних двух из-за пожаров ввели особый противопожарный режим.

Как отмечают специалисты управления лесами правительства, всего с начала пожароопасного сезона зарегистрировали пять природных пожаров - огонь распространился почти на четырех тысячах гектаров земли.

- По данным космического мониторинга, на территории региона зарегистрировано 25 так называемых термических аномалий, - отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - Пал сухой травы зафиксирован в Хабаровском и Советско-Гаванском районах.

А причина кроется в погодных условиях. Сперва бесснежная зима, затем аномально теплый февраль в Хабаровске преподносят все новые сюрпризы и ставят рекорды.

Синоптики отметили, что высокие температуры превысили максимум, который был достигнут в 1998 году. Тогда столбик термометра поднялся до минус 0,8 градуса. В этом году февраль побил сразу три рекорда по теплу. Воздух днем 19 февраля прогрелся до +4 градусов.

- Это явление связано с приходом воздушных масс из Китая и Индии, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов дальневосточного УГМС. - Несвойственные для февраля высокие температуры сохранятся вплоть до конца месяца. Среднесуточные температуры идут на 10 градусов выше нормы. Вероятно, что к концу февраля похолодает из-за ветра, но дневные температуры могут опуститься лишь до слабо отрицательных.

Все это только способствует пожарам, которые, в свою очередь, приводят к задымленности. А это уже опасно для здоровья.

- Дым здоровья не прибавит никому, включая абсолютно здоровых людей. Но, конечно, больше всего страдают люди с хроническими бронхолегочными заболеваниями. У них ситуация может ухудшиться, как и у сердечников, и некоторых астматиков, - рассказывает Галина Аристова, начальник отдела организации исполнения полномочий в сфере охраны здоровья администрации Хабаровска.

Чтобы минимизировать вред для своего здоровья от дыма, врачи советуют меньше проводить времени на улице и постараться не открывать окна. А если окно все же пришлось открыть, то лучше занавесить его мокрой тканью. А вот респираторами пользоваться лучше не стоит, через час они засоряются и вместо пользы приносят лишь вред. От спорта лучше отказаться, а если появился кашель и одышка, то нужно прямиком идти к врачу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Американка, найденная в 3-летнем возрасте на улице Краснодара, сделала тест ДНК, чтобы приоткрыть тайну своего происхождения
Удочеренная в Калифорнию, Катя Хайс почти год ищет своих родственников в России. Но пока этот детектив только еще больше запутывается [фото, видео]
"Нас разорить хотят!" В Самарской области квитанции за вывоз мусора выписали на маленьких детей, покойников и "мертвые души"
Регоператор пообещал все пересчитать. И разослать все оставшиеся счета - а их не получили больше половины жителей региона - до конца февраля
Новости 24
В Хабаровском крае построили завод по вторичной переработке полимеров
В команду «СКА-Хабаровск» пришли два новых игрока
Пожар и порыв трубы одновременно случились ночью в аптеке в Биробиджане
Чиновницу из Комсомольска разлучили с Lexus из-за большой разницы в семейных доходах и расходах
В Хабаровском крае обсудили работодателей, у которых по-прежнему есть долги по зарплате
Бывшие уголовники чуть не оставили без лифта целую многоэтажку в Хабаровске
Под Биробиджаном ракетчики в пух и прах разбили условного противника
Современный Мазай в Хабаровском крае расставил силки в заповедных лесах на благо зайцев
Десятки детсадовцев в Хабаровске получили красные береты «орлят»
Без холодной воды 22 февраля остались четыре дома в Хабаровске
Сварщик в Хабаровске по выходным «зарабатывал» на карманных кражах
Погода в Хабаровске на 22 февраля 2019 года: днем до +1 градуса, возможен снег
В Хабаровском крае осудят подростка, обвиняемого в изнасиловании и убийстве 10-летней девочки
В Приморье согласились принять в дар хабаровского тигра Амура
В Хабаровском крае работой обеспечат «земских учителей»
В Хабаровске установят дорожные знаки повышенной прочности
В Хабаровске не торопятся расселить гнилой и покосившийся дом на улице Оборонной
Невидимая тигриная семья из хабаровского заповедника не дает покоя туристу из Чехии
Сельчанин в ЕАО обжег руки, пытаясь спасти свой дом от пожара
Жуткое ДТП на Комсомольской трассе: ребенок в больнице, мама умерла
Молодой рецидивист в Хабаровском крае сотворил нечто с проводами, прежде чем продать их