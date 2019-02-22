Хабаровск заволокло дымом от природных пожаров

Вчера краевой центр заволокло дымом от пала травы - едкий запах горожане почувствовали с самого утра. Горел пригород Хабаровска. Подобная ситуация наблюдается в Советско-Гаванском и Ванинском районах. В последних двух из-за пожаров ввели особый противопожарный режим.

Как отмечают специалисты управления лесами правительства, всего с начала пожароопасного сезона зарегистрировали пять природных пожаров - огонь распространился почти на четырех тысячах гектаров земли.

- По данным космического мониторинга, на территории региона зарегистрировано 25 так называемых термических аномалий, - отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - Пал сухой травы зафиксирован в Хабаровском и Советско-Гаванском районах.

А причина кроется в погодных условиях. Сперва бесснежная зима, затем аномально теплый февраль в Хабаровске преподносят все новые сюрпризы и ставят рекорды.

Синоптики отметили, что высокие температуры превысили максимум, который был достигнут в 1998 году. Тогда столбик термометра поднялся до минус 0,8 градуса. В этом году февраль побил сразу три рекорда по теплу. Воздух днем 19 февраля прогрелся до +4 градусов.

- Это явление связано с приходом воздушных масс из Китая и Индии, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов дальневосточного УГМС. - Несвойственные для февраля высокие температуры сохранятся вплоть до конца месяца. Среднесуточные температуры идут на 10 градусов выше нормы. Вероятно, что к концу февраля похолодает из-за ветра, но дневные температуры могут опуститься лишь до слабо отрицательных.

Все это только способствует пожарам, которые, в свою очередь, приводят к задымленности. А это уже опасно для здоровья.

- Дым здоровья не прибавит никому, включая абсолютно здоровых людей. Но, конечно, больше всего страдают люди с хроническими бронхолегочными заболеваниями. У них ситуация может ухудшиться, как и у сердечников, и некоторых астматиков, - рассказывает Галина Аристова, начальник отдела организации исполнения полномочий в сфере охраны здоровья администрации Хабаровска.

Чтобы минимизировать вред для своего здоровья от дыма, врачи советуют меньше проводить времени на улице и постараться не открывать окна. А если окно все же пришлось открыть, то лучше занавесить его мокрой тканью. А вот респираторами пользоваться лучше не стоит, через час они засоряются и вместо пользы приносят лишь вред. От спорта лучше отказаться, а если появился кашель и одышка, то нужно прямиком идти к врачу.