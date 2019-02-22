На Сахалине водитель автобуса обнародовал «грехи» шоферов, ковыряясь в носу и танцуя во время поездки

Видеоролик с «водительскими нарушениями» молниеносно разлетелся по группам в соцсетях Южно-Сахалинска. На нем видно, как водитель автобуса, сидя на рабочем месте в униформе, неожиданно закрывает камеру видеонаблюдения, установленную в салоне машины.

Дальше еще интересней: начинает демонстративно разговаривать по телефону, перекладывая мобильный с одной руки в другую. Потом во рту у водителя появляется сигарета. Примечательно, что на кадрах не видно, чтобы кто-то из пассажиров делал замечание водителю по поводу его поведения. А ведь причин для возмущения у них было предостаточно.

Поездка долгая, чтобы не заскучать, водитель начал пританцовывать, руль, правда, мешал, но все равно вышло довольно энергично.

«И самое главное - вот так делать вообще нельзя, без премии останетесь», - говорит водитель автобуса в кадре, засовывая палец в нос.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/693430" frameborder="0"></iframe> На Сахалине водитель автобуса курил, танцевал и ковырял в носу во время поездки.

Как именно видео попало в интернет – неизвестно. Но за несколько дней его посмотрели тысячи человек. Следом под постом появились комментарии пользователей сети о том, что герой ролика, вероятно, после такого работает последний день.

Шуток о том, что водителя наказало начальство, и он таким образом попытался отомстить руководству, тоже было предостаточно. Были и те, кто похвалил мужчину за смелость и чувство юмора.

Оказалось, что ругать или хвалить жителя Южно-Сахалинска нет никаких оснований. Это видео из методического пособия для работников транспортной компании-перевозчика. Притом оно так и называется – «Так делать нельзя!».

- Я очень огорчен, что это учебное видео попало в сеть,потому что люди восприняли все всерьез, а следом в наш адрес посыпались обвинения, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Александр Подолян, директор МУП «Транспортная компания» Южно-Сахалинска. – По нему мы учим водителей, как делать категорически нельзя. Есть сотрудники, которые систематически нарушают правила, поэтому мы решили создать такое видео. Пошли от обратного и по сценарию сняли, как постановочно водитель ведет себя неподобающим образом на рабочем месте. Разумеется, в салоне во время съемок не было пассажиров. Никто даже не предполагал, что учебный материал опубликуют в сети, якобы, все это правда.

Вот все и встало на свои места. Теперь короткая видеометодичка от том, как легко лишиться премии, а, возможно, и работы, обучает не только водителей автобусов Южно-Сахалинска, но и всего региона.