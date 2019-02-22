На юге Хабаровского края ввели противопожарный режим: нельзя ходить в лес и жечь траву

Хабаровск задыхается от дыма, которым заволокло весь город. Причина – природные пожары, спровоцированные аномально теплой зимой. В краевой центр дым тянет из Хабаровского района, горят мари около сел Новокуровка и Улика-Национальное. Краевая комиссия по чрезвычайным ситуациям решила ввести особый противопожарный режим на юге региона, в двух районах на морском побережье его ввели в середине февраля.

СНЕГА НЕТ, ЛЕД – ЕСТЬ

В краевой центр дым тянет из Хабаровского района, горят мари около селФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Практически во всем регионе снега сейчас с гулькин нос, а воздух днем прогревается до 0+5 градусов. Последний раз практически аналогичная ситуация в Хабаровском крае происходила в 2008 году, но даже тогда первые палы начались в начале марта, а не в середине февраля.

Свою лепту вносят местные жители, которые разводят костры в лесах, бросают окурки. Ветер в 18 метров в секунду моментально разносит угольки, из-за них загорается сухая трава. Не успеешь оглянуться, как полыхают поля и леса.

Из-за ранней весны леса начали гореть раньше обычного, люди задыхаются от дымаФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Сейчас природные пожары действуют в Ванинском, Советско-Гаванском и Хабаровском районах. В первых двух уже введен особый противопожарный режим, во втором бушующее пламя не могут укротить из-за труднодоступности. Задействовать авиацию бессмысленно – речушки и ручьи еще покрыты льдом, спасателям попросту негде взять воду. К тому же сброшенная с высоты вода сейчас замерзнет.

- В Хабаровском крае сейчас действует 48 термических точек, вчера было 25. Небольшие очаги оперативно тушатся силами пожарной службы. Возгорание в 50 километрах от Новокуровки в непроходимом месте было принято тушить, несмотря на финансовые затраты, - сказал Анатолий Литвинчук, зампред правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ.

Практически во всем регионе снега сейчас с гулькин нос, а воздух днем прогревается до 0+5 градусовФото: Борис КОКУРИН

Сегодня было принято решение ввести особый противопожарный режим во всех южных районах края - Вяземском, имени Лазо, Бикинском и Хабаровском. Он, в частности, предполагает заперты и ограничения на посещение лесов, проведение палов и отжигов и другие.

ПОЖАРОМ НА ПОЖАР

Чтобы исключить угрозу безопасности людей и населенным пунктам, которые находятся в традиционных местах природных пожаров, было предложено провести отжиги марей и сухой травы. Предполагается, что огонь затихнет на подступах к лесам, где еще лежит снег.

Но поддержки такое предложение не нашло.

- Я категорически против отжигов. Они, как правило, провоцируют, новые пожары. Я понимаю, что в лесах еще лежит сне, но те же самые мари и сухую траву мы не успеваем потушить, из-за чего дым разносится на Хабаровск и Комсомольск, - парировал Олег Волынкин, глава управления МЧС России по краю.

Хабаровск задыхается от дыма, которым заволокло весь городФото: Борис КОКУРИН

Главный спасатель региона считает, что достаточно ограничится разработкой минеральных полос – снимать верхний слой земли с сухой травой бульдозерами. Техника, как заявили на заседании краевой КЧС, есть. 11 штук.

В отдаленные районы группы пожарных будут пробираться с помощью вездеходов и авиации.

ВЕСНА-КРАСНА

Теплая ветренная погода, по словам начальника Дальневосточного управления гидрометеослужбы Светланы Агеевой, сохранится в регионе до начала марта. Не исключают синоптики, что дневные температуры увеличатся на пару градусов. Во второй половине марта на региона могут обрушиться снегопады.