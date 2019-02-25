2019-02-25T09:31:36+03:00
Дом. Семья

«Каждая жизнь ценна»: Поисковики спасли одинокую утку, примерзшую крыльями к заледеневшему озеру на Камчатке

Если бы не сотрудники МЧС, птицу бы растерзали либо собаки, либо вороны и орланы [фото]
Элина ОГАНЕСЯН
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Спасатели не дали погибнуть утке, которая примерзла ко льду на КамчаткеСпасатели не дали погибнуть утке, которая примерзла ко льду на КамчаткеФото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю
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Случилось все сегодня, 25 февраля, утром на Камчатке. В пожарно-спасательную службу позвонил местный житель, который проходил мимо Халактырского озера и увидел душераздирающую картину: утка примерзла перьями ко льду и не могла выбраться из заточения. Она билась крыльями об лед, но самостоятельно избавиться от ледяных оков ей никак не удавалось. Птице только и оставалось, что крякать и ждать помощи из вне.

На том конце провода к ситуации отнеслись с должной серьезностью. Никто не воспринял сообщение как шутку. Животное, птица или человек – спасатели согласны бороться за жизнь каждого.

На место незамедлительно выехали трое сотрудников Камчатского филиала ДВРПСО. Мужчины сразу продумали план поисково-спасательной операции, захватив с собой канистру горячей воды.

Сперва птица кусалась и громко крякала, не понимая, что спасатели хотят только помочь ей. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Сперва птица кусалась и громко крякала, не понимая, что спасатели хотят только помочь ей.Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

- Мы увидели утку на тонком льду, она была скованна в движениях. С коллегами предположили, что сперва она плавала в полынье в 5-10 метрах от места происшествия, а потом из-за низких температур утка примерзла ко льду перьями, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Сергей Марков, сотрудник Камчатского филиала ДВРПСО. - Вода, практически приварила птицу к поверхности. Такое не часто встретишь. Ситуация у нее была сложная, потому что утка автоматически становилась легкой добычей для бездомных собак, ворон и орланов.

Спасатели аккуратно начали поливать примерзший участок туловища птицы водой. Сначала утка кусалась и всячески пыталась отбиться от мужчин. Лишь потом она поняла, что зла ей никто не желает.

Спасательная операция увенчалась успехом - утка жива и уже вернулась к своим подругам. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Спасательная операция увенчалась успехом - утка жива и уже вернулась к своим подругам.Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Вместе с поливкой, мужчины небольшим инструментом отбили лед вокруг утки, и он оттаял.

- Потом мы вытащили ее из ледового заточения и отнесли в полынью, где птицу ждали «подруги». Они наблюдали за происходящим со стороны, не мешали, видимо понимали, что мы только помочь хотим, - добавил Сергей Марков.

В итоге птица вылетела, нырнула в сторону мужчин и ушла к подругам, помахивая хвостиком и покрякивая. Такое поведение спасатели восприняли, как своеобразное «спасибо» на языке птиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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