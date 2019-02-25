Читательница «Комсомолки» Светлана Темникова из Хабаровска слетала в Москву и встретилась с любимыми авторами

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

С середины ноября по середину декабря в хабаровской «Комсомолке» проходил конкурс: «Подпишись на газету - выиграй поездку в Москву». Надо было оформить полугодовую подписку на «толстушку», «ежедневку», либо на оба этих издания и прислать копию квитанции в редакцию.

Победитель получал бесплатные авиабилеты в столицу и уникальную возможность - побывать в легендарной московской редакции. Мало того, «везунчик» мог выбрать, с кем из любимых авторов «КП» он встретится.

В Москве Светлана встретила и сфотографировалась со своими «кумирами» например с Александром КоцемФото: Олег ЧИРКОВ

Несмотря на то, что подобная акция проходила впервые, в конкурсе приняли участие около сотни подписчиков. Выиграла жительница Хабаровска Светлана Темникова - обычный инженер, проектирующий системы водоснабжения на военных объектах.

- Когда мне позвонили и сказали, что я победила, долго в это не могла поверить, - делится Светлана Темникова. - Не верили родные, коллеги по работе. Однако все оказалось правдой. Я боялась, что на работе не отпустят, но начальник вошел в мое положение. Уж очень мне хотелось посмотреть на тех, кто делает эту газету, кого я знаю только по статьям, или по голосу в радиоэфире.

Гостье показали как и из чего собирается завтрашний номер «Комсомолки»Фото: Олег ЧИРКОВ

ДЕТСТВО - ПЕСКОВ, МОЛОДОСТЬ - АСЛАМОВА, ЗРЕЛОСТЬ - БАРАНЕЦ

У Светланы была возможность выбрать - с кем из звезд «КП» она хочет встретиться в Москве. Победительница, тщательно взвесив все «за» и «против», выбрала товарища Баранца - «настоящего полковника» радио «КП». Его Светлана уважительно называет Виктором Николаевичем.

- Еще в школе я читала «Комсомольскую правду» - родители выписывали, это семейная традиция, - рассказывает Светлана Темникова. - Зачитывалась Василием Песковым, его «Окном в природу». Затем, когда повзрослела, запоем читала Дарью Асламову, про ее поездки в Чечню, путешествия. Я прямо восхищалась ею. Сейчас читать удается редко, почти все время отнимает работа, поэтому слушаю радио. Начала с 2014 года: ситуация по Украине, долевое строительство, юридические советы. Там много интересного, и главное, есть Виктор Николаевич. Человек, которого хочется слушать и хочется верить. У него всегда есть свое авторитетное мнение по каждому вопросу. Кстати, я поняла, что радио лучше, чем телевизор - его посмотришь, жить не хочется, а включишь радиоприемник, там живые люди, и легче становиться.

В музее «КП» Светлана нашла тигренка из ХабаровскаФото: Олег ЧИРКОВ

И ТИГРЕНОК ИЗ ХАБАРОВСКА

Этажи «Комсомолки» - не каждому удается там побывать. Своеобразный центр управления огромным, слаженно работающим вот уже 90 лет механизмом - «Комсомольской правдой». Именно сюда стекается информация со всех региональных и зарубежных редакций «КП». Именно отсюда получают задания и разъезжаются по миру наши спецкоры.

- Прилетела в Москву, там меня встретили, довезли до «Комсомолки», везде провели, все показали. Я была в «голубом» зале, сидела на кресле, где обычно сидит главный редактор. Была в музее, и первое, что бросилось в глаза - наш тигренок. Игрушка из Хабаровска. Удивительно! Прошла все отделы, заглянула во все комнаты, и знаете, что меня поразило? Там обстановка - как в операционной, все заняты делом, жизнь просто кипит. Крутятся какие-то шестеренки, все цепляется, одно за другое. Мне даже слегка неудобно стало людей от работы отвлекать. Но ко мне все очень тепло относились. Встретили как родную. Я сфотографировалась с Александром Коцем, пожала руку Виктору Николаевичу. Жаль, что не застала Дарью Асламову, она же наша, из Хабаровска, так хотелось ей привет передать, - продолжает собеседница.

Светлана побывала там, куда простому человеку обычно вход заказан - в «голубом» зале редакцииФото: Олег ЧИРКОВ

БЫЛА ГОСТЬЕЙ, СТАЛА ВЕДУЩЕЙ

С Виктором Баранцом Светлана встретилась в студии радио «Комсомольская правда».

- Я думала, посижу для мебели, как украшение, у стеночки, - вспоминает Светлана. - Но не получилось. Все началось с того, что он сказал: «У нас сегодня необычный эфир, у нас в гостях Светлана. Вам слово». Боже мой! Я даже не помню, что я говорила! Так растерялась, такое приключение. Меня поразил уровень профессионализма людей, которые там работают. Они легко поддерживают любую тему, очень много знают, владеют информацией. Потом мы поговорили с Виктором Николаевичем. Вы не удивляйтесь, что я его так называю. Он в моих глазах прямо небожитель. Мы с ним разговаривали, я же каждый эфир его слушаю, переживаю. Он, оказывается, тоже служил в Хабаровске. Расспрашивал про город, про то, как он изменился. Я его в гости пригласила - он обещал приехать. Представляете?

К удивлению Баранца, это оказался не первый контакт с поклонницей из Хабаровска. Сам того не зная, он однажды ей очень сильно помог.

Завершилась экскурсия прямым эфиром на радио «КП» и встречей с "настоящим полковником" - Виктором БаранцомФото: Олег ЧИРКОВ

ЛИФТ ДЛЯ ДВЕНАДЦАТИЭТАЖКИ

Светлана работает в военной структуре, живет в ведомственном общежитии. В здании 12 этажей, и до недавнего времени не работал лифт. Как сломался в 2009 году, так про него и забыли хозяева здания, несмотря на то, что жильцы куда только не писали, даже в прокуратуру. А помог Баранец.

- Я как-то увидела, что по лестнице еле поднимается беременная женщина с маленьким ребенком, еще и какие-то вещи тащит наверх. Малыш пытается идти сам, но для него ступеньки слишком высокие, идет и плачет, - делится Светлана. - Я не выдержала, написала Виктору Николаевичу на радио, он ведь всегда говорит: «Обращайтесь». Приложила к письму все жалобы, все отсканированные документы. Потом писала еще и еще - я ведь не знала, что он все письма читает, вот только отвечать у него времени нет. Потом удалось дозвониться в эфир, и он меня обнадежил - о моей проблеме знает, пытается ее решить. А потом случилось настоящее чудо! Пришли рабочие, открыли лифтовые шахты, начали что-то монтировать. У нас десять лет спустя опять появился лифт. Сейчас идет настройка, но надеемся, скоро запустят!

Попасть в Москву Светлане помогла подписка на любимую газетуФото: Борис КОКУРИН

Ведущий признался, что тогда серьезно получил по шапке от самого министра обороны. За то, что подошел и прямо при первых лицах государства поинтересовался - знает ли тот, что творится у него в ведомстве? Так или иначе - проблема решилась.

Сейчас Светлана уже в Хабаровске - делится впечатлениями и подарками, планирует, куда поведет настоящего полковника, когда тот приедет в Хабаровск.

Она, конечно, понимает, что журналисты - люди занятые, просто так без повода за тридевять земель не поедут. Ну а вдруг? На этот случай у нее готова целая экскурсионная программа - набережная, уютный исторический центр, Амур.

- Хотелось бы его здесь увидеть, - вздыхает читательница. - Пускай отдохнет, мы его накормим, напоим и… на лифте прокатим!

Конкурс, кстати, в этом году продолжится. Условия те же - необходимо прислать квитанции в хабаровскую редакцию. Подробнее - в газете.