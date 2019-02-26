В Еврейской автономии две маленькие девочки погибли в пожаре, пока их мама гуляла по селу

Трагедия случилась в ночь на 26 февраля. Предотвратить ЧП мог своевременный звонок пожарным.

Жительница села Амурзет в Еврейской автономии 24 февраля оставила своих детей – двух девочек 5-ти и 3-х лет дома, а сама пошла, по предварительным данным, по гостям. Воспитывала дочерей одна, потому что мужа посадили за решетку. Материнство давалось ей нелегко, она даже стояла на профилактическом учете в инспекции ПДН. Ее уже привлекали к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Где была мама и почему "няня" оставила детей одних - предстоит выяснить следователям.Фото: Прокуратура ЕАО

В итоге в течение двух дней маму не видел никто из девочек. Где именно находилась родительница и чем занималась – сейчас выясняют следователи.

Нужно отдать должное, ведь мама оставила детей не одних, попросила посмотреть за девочками 49-летнюю знакомую, соседку. Но и она, пока по неизвестным причинам, ночью ушла из дома. По ее словам, вернулась она спустя час, весь частный деревянный дом уже полыхал в огне. А в нем две девочки.

Где была мама и почему "няня" оставила детей одних - предстоит выяснить следователям.Фото: Прокуратура ЕАО

- На месте сейчас работают следователи и сотрудники Госпожарнадзора, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Ольга Минчакова, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по ЕАО. – Они пытаются выяснить, почему информация о пожаре поступила так поздно, ведь если бы соседи сообщили о происшествии раньше, детей еще можно было бы спасти. Печь в квартире была исправна, и на момент пожара не топила, поэтому предварительные версии причин возникновения возгорания несколько: неисправность электропроводки и игры с огнем (пожар начинался с дивана).

Разумеется, сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются оперативники. Маму нашли в том же селе, сейчас она дает показания. Женщина расскажет, где находилась в то время, как ее дети заживо горели, оставленные одни в частном доме.

- В настоящее время выясняются причины произошедшей трагедии, - отметила Жанна Крепкогорская, руководитель пресс-службы областной прокуратуры. - Надзорным ведомством проводятся проверочные мероприятия, по результатам будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, входящих в систему органов профилактики.

Проверку по факту гибели детей проводит и региональный Следственный комитет.