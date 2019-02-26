На календаре последние дни февраля. Это значит, что зиме, какой бы странной в этом году она не была, пришел конец. Где-то снега было больше положенного, где-то осадков вообще не видели, то аномально высокие температуры, то -50 градусов.

Погода на Дальнем Востоке удивила. Теперь интересует март - что он для нас приготовил. Рассказываем вместе с синоптиками, придет ли весна в краевой центр вовремя, или придется все-таки еще подождать. Что уготовила погода на март 2019 в Хабаровске?

- По нашим прогнозам, такой же снег, как выпал в конце февраля, пройдет первого марта, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов Дальневосточного управления гидрометеослужбы. - Осадки нам приносили и принесут западные циклоны. Снегопадов пока не ждем, хотя март, в этом смысле, должен отличиться. Первая декада месяца преимущественно без осадков. В начале месяца и середине декады будет небольшой снег. Ветер западный до 7-12 метров в секунду.

По данным синоптиков, в начале месяца будет прохладно - температуры воздуха ночью опустятся до -5-10 градусов, днем будет около нуля. Во второй половине декады воздух прогреется до +5 градусов.

Как утверждают специалисты, солнечных дней даже в первой декаде марта будет больше, чем хмурых и пасмурных. В прошлом году месяц не радовал хабаровчан теплом, днем столбик термометра не поднимался выше ноля. Март 2019 года, как и февраль, по температуре будет на 8-10 градусов выше нормы.

Март, несмотря на то, что это первый весенний месяц - самая снежная пора для Хабаровского края. Норма для нас - 18 миллиметров осадков. Пока синоптики не видят южные циклоны, которые бы принесли обильные снегопады.