2019-02-26T10:02:38+03:00
Общество

На Амуре тает лед: Спасатели предупредили жителей Хабаровского края об опасностях раннего прихода весны

Специалисты в очередной раз напомнили о правилах выхода на лед
Элина ОГАНЕСЯН
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Тает лед: Спасатели предупредили об опасностях раннего прихода весны жителей Хабаровского краяТает лед: Спасатели предупредили об опасностях раннего прихода весны жителей Хабаровского краяФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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Из-за высоких температур лед на водоемах начинает таять. Разумеется, заниматься зимней рыбалкой сейчас просто опасно для жизни. Если внешне кажется, что лед прочный и выдержит человека, то на деле финал прогулки по нему может оказаться трагичным.

- Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 сантиметров в пресной воде и 15 сантиметров в соленой. Минимальная толщина для переправы через лед на легковом автомобиле - 30 сантиметров, на внедорожнике - 35 сантиметров, - отмечает Ольга Обуторова, консультант краевого комитета по гражданской защите. - Но нужно учесть, что при перепаде температур, а это очень свойственно дальневосточному климату, прочность льда существенно снижается.

Как отмечает краевое МЧС, достаточно, чтобы на протяжении трех дней воздух прогревался до нуля, тогда прочность льда уменьшится на 25%.

Если обстоятельства все-таки заставляют вас пройти по льду, помните, что делать это нужно с осторожностью. Медленным скользящим шагом ступайте на лед.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Не торопитесь переобувать машины

Татьяна Баталова, начальник отдела пропаганды краевого управления ГИБДД:

- Советуем водителям не торопиться переобувать свои машины в летние шины, погода в крае пока сохраняет неустойчивый характер. Если днем температуры воздуха прогреваются выше ноля, то ночью еще можно увидеть гололедицу. Внимательными нужно быть не только автомобилистам, но и пешеходам. Сотрудники ГИБДД в случае, если спасатели объявят об опасных погодных явлениях, будут дежурить на участках трасс, чтобы вовремя оказать помощь участникам ДТП. Наша задача - предупредить хабаровчан, а не работать уже с плачевными последствиями. Поэтому внимание мы уделяем сейчас профилактике.

ВАЖНО

Если вы провалились под лед:

1. Не паникуйте, не делайте резких движений.

2. Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда.

3. Попытайтесь осторожно лечь грудью на край льда и забросить одну ногу, а потом и другую на лед.

4. Если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите к берегу в ту сторону, откуда пришли - лед здесь уже проверен на прочность.

5. Самое важное - как можно быстрее переодеться в сухую одежду, выпить горячего и обратиться за помощью специалистов.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Как оказать помощь человеку, провалившемуся под лед

1. Вооружитесь любой длинной палкой, доской, шестом или веревкой. Можно связать воедино ремни или одежду.

2. Следуя ползком, широко расставляя при этом руки и ноги и толкая перед собою спасательные средства, осторожно двигайтесь по направлению к полынье.

3. Остановитесь от находящегося в воде человека в нескольких метрах, бросьте ему веревку либо подайте палку.

4. Осторожно вытащите пострадавшего на лед, вместе ползком выбирайтесь из опасной зоны.

5. Ползите в ту сторону, откуда пришли.

6. Доставьте пострадавшего в теплое место. Окажите ему помощь: снимите с него мокрую одежду, энергично разотрите (до покраснения кожи), напоите горячим чаем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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