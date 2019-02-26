2019-02-26T09:59:36+03:00
Происшествия

ЧП в Хабаровске: пятимесячную девочку нашли мертвой в кроватке в доме ребенка

Следователи возбудили уголовное дело, они выяснят, по какой причине погибла малышка
Элина ОГАНЕСЯН
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Пятимесячную девочку нашли мертвой в кроватке в хабаровском доме ребенкаПятимесячную девочку нашли мертвой в кроватке в хабаровском доме ребенкаФото: Правительство Хабаровского края
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Трагедия случилась накануне вечером, 25 февраля, в специализированном доме ребенка в Хабаровске. Там живут малыши, от которых отказались родители в роддомах, те, кто остался без ближайших родственников, и крохи, которых изъяли у мам и пап.

С рождения и до четыре лет детей здесь воспитывает персонал, малыши проходят комплексные медико-психологическую и педагогическую реабилитацию. Это место стало для них домом, потому что другого у них просто нет.

В минувший понедельник в одной из комнат персонал дома ребенка нашел на кровати мертвую пятимесячную девочку. Специалисты тут же вызвали скорую помощь и полицейских, полагая, что малышку еще можно спасти. Однако прибывшим медикам только и оставалось, что констатировать биологическую смерть.

- Инцидент произошел примерно в 19.38 по местному времени. Девочку обнаружила медсестра, о чем сообщила администрации дома ребенка. Мы шокированы случившимся. Наша комиссия постарается максимально разобраться в ситуации. Уже принимаются меры по недопущению подобных инцидентов, - отметили в министерстве здравоохранения Хабаровского края.

В минздраве сейчас идет служебная проверка, специально для этого организовали комиссию. Следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

- В ходе процессуальной проверки будет дана оценка действиям персонала дома ребенка, а также выявлены причины и условия, способствовавшие наступлению трагического происшествия, - рассказала Галина Трофимова, сотрудник пресс-службы СУ СК России по Хабаровскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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