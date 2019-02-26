В Хабаровске мужчина внезапно стал отцом трех дочерей и получил полмиллиона рублей

Сначала врачи говорили об одном, но очень большом ребенке, затем предполагали двойню, а когда сделали УЗИ, поздравили супругов с тремя девочками. Василису, Стефанию и Эмилию – такой подарок получила семья Смирновых из Хабаровска в этом году. Тройня, как рассказывает глава семьи, родилась неожиданно.

Собственно, из трех имен только первое выбиралось осмысленно, вторые два – уже в состоянии аврала, больше по созвучию. Сказать, что недавно созданная семья была огорошена – ничего не сказать. Тройня, это не только утроенная радость для родителей, это еще и дополнительная нагрузка на отца – внезапно увеличившуюся семью надо одеть и накормить. Тем более, что Александр совсем не миллионер – работает вахтовым методом в районе имени Полины Осипенко, в карьере на добыче полезных ископаемых специалистом по бурению скважин, его жена – менеджером по туризму.

Александру 28 лет, Анастасии недавно исполнилось 35. Свадьбу сыграли они только в прошлом году. Планировали рождение наследника, взяли в собственность участок земли под Хабаровском, для того, чтобы построить собственный дом, а тут такой сюрприз.

- У меня сейчас только на питание трех дочек уходит больше тридцати тысяч в месяц – они родились недоношенными и требуют подкормки и постоянного ухода, - рассказывает Александр Смирнов. – Со всем остальным – одеждой, медициной, в месяц получается около ста тысяч рублей. Спасибо нашим родителям – помогают, одним бы нам очень сложно пришлось.

Проблема Александра и Анастасии в возрасте. В большинство программ социальной поддержки, ориентированных, прежде всего, на молодежь, они не попадают и в категорию «нуждающиеся» их тоже записать сложно – оба работают, у каждого зарплата чуть выше средней по краю.

О том, что город платит за рождение тройни, узнали в комитете по управлению Кировским районом.

- Пришли в администрацию, спросили, нам сказали – действительно вам положено единоразовое пособие, полмиллиона рублей, - делится Александр. – Вы знаете, учитывая нашу сложную ситуацию, это очень хороший подарок. Мы сейчас живем на квартире у родственников, на сорока с небольшим квадратных метрах. С рождением дочек строительство собственного дома затормозилось, а здесь есть возможность продолжить, и уже через год - два переехать под собственную крышу. Специалисты помогли собрать необходимые документы, деньги нам уже выплатили.

Кстати, такое пособие в Хабаровске выдается с января 2017 года, за это время его получили уже семь семей в городе.

- Самые распространенные виды поддержки – выплаты многодетным семьям в размере 2 тысяч рублей в месяц, - рассказали в администрации города. - Пособие получают одинокие мамы с детьми, многодетные, малоимущие семьи. Еще один востребованный вид помощи – компенсация части расходов по ремонту жилья: единовременная выплата доходит до 10 тысяч рублей в год. Многодетным семьям также компенсируется проезд детям в учреждения дополнительного образования, культуры, спорта и плата за посещение муниципальных детских садов.

Всего на программу социальной поддержки населения ежегодно из городского бюджета выделяется свыше 60 миллионов рублей.

А с 2018 года для семей, в которых родился второй или последующий ребенок, действует программа льготной ипотеки. Ставка для них составляет 6%.