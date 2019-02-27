Пенсионерам Хабаровского края пересчитают доплаты без потерь

Сейчас в Хабаровском крае получающий пенсию, не дотягивающую до прожиточного минимума, одновременно получает и социальную доплату от региональных властей. Чтобы было понятно: прожиточный минимум пенсионера – это такая специальная установленная норма, которая в 2019 году составляет 10 895 рублей.

Если вам назначили пенсию меньше этой суммы, предположим в 10 600 рублей, недостающие деньги доплатят вам социальные службы края. Чем меньше пенсия, тем больше доплата. Хорошо? Ну, по крайней мере, неплохо.

Вот только есть один нюанс - если после индексации пенсия меньше прожиточного минимума, пенсионеру устанавливают социальную доплату. В итоге человек на себе никакого обещанного повышения не ощущает.

Как он получал чуть больше десяти тысяч рублей, так и получает. Немудрено, что самая социально незащищенная часть пенсионеров, не сумевших заработать себе пенсию выше минимальной, а таких в крае около 10 процентов, чувствует себя обманутыми.

В этом году ситуация изменится – поясняют в Пенсионном фонде – после предложения президента в послании Федеральному собранию.

- Это позволит выплачивать сумму индексации пенсий сверх совокупного дохода пенсионера, доведенного до уровня прожиточного минимума, установленного для этой категории в регионе, - рассказывает Мария Славутская, руководитель пресс-службы ПФР по Хабаровском краю. – Таким образом, общая сумма выплат пенсионеру в каждом году будет выше прожиточного минимума на сумму прибавки по итогам индексации пенсии и ежемесячной денежной выплаты в текущем году.

Давайте посчитаем. Как индексируются пенсии сегодня (без учета прожиточного минимума пенсионера)

Пенсионеру назначена пенсия 9 600 руб. Прожиточный минимум пенсионера в регионе установлен выше назначенной пенсии и составляет 10 985 руб., поэтому дополнительно к пенсии назначена социальная доплата в размере 1 295 руб.

В результате индексации с 1 января 2019 года пенсия увеличена на 7,05%, или на 676,8 руб., и составила 10 276,8 руб. Поскольку размер пенсии после индексации остался ниже прожиточного минимума, то пенсионеру установлена доплата 618,20 руб. Пенсионер по-прежнему получает выплаты в размере 10 985 руб., поэтому для него реального повышения выплат не произошло.

Как были проиндексированы пенсии с 1 января (без учета прожиточного минимума пенсионера). Фото: ПФР по Хабаровскому краю

Пример. Как будут индексироваться пенсии по новым правилам (с учетом прожиточного минимума пенсионера)

Пенсионеру назначена пенсия 9 600 руб. Прожиточный минимум пенсионера в регионе установлен выше назначенной пенсии и составляет 10 985 руб., поэтому дополнительно к пенсии назначена социальная доплата в размере 1 295 руб. В результате индексации с 1 января 2019 года пенсия увеличена на 7,05%, или на 676,8 руб., и составила 10 276,8 руб. К этому размеру добавляется доплата до прожиточного минимума пенсионера в сумме 1 295 руб., которую он получал до индексации. Таким образом, размер дохода пенсионера по новым правилам составит 11 571,8 руб., то есть на 586,8 руб. больше прожиточного минимума пенсионера, проживающего в Хабаровском крае.

Как будут проиндексированы пенсии (с учетом прожиточного минимума пенсионера). Фото: ПФР по Хабаровскому краю

Причем, новый порядок будет распространяться и на прошедшее с первого января повышение страховых пенсий. Для того, чтобы выплаты пересчитали, не надо будет никуда ходить и подавать заявление, все будет сделано автоматически, как только федеральные министерства выпустят соответствующее постановление.

По словам Светланы Петуховой, министра социальной защиты, средняя величина социальной доплаты по краю составляет 2 823 рубля. Хабаровский край входит в число 16 субъектов страны, где установлена такая региональная социальная выплата. Она начисляется неработающим пенсионерам с 1 января 2010 года. Сегодня ее в регионе получают более 36 тысяч человек.