2019-02-28T05:28:54+03:00
Происшествия

Ученые предупредили о возможном извержении вулкана Безымянный на Камчатке

По склонам исполина периодически скатываются раскаленные обломки лавового купола
Александра ШОПЕНКО
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Ученые предупредили о возможном извержении вулкана Безымянный на Камчатке. Фото: И.Ф. Абкадыров. ИВиС ДВО РАНУченые предупредили о возможном извержении вулкана Безымянный на Камчатке. Фото: И.Ф. Абкадыров. ИВиС ДВО РАН
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Активность камчатского вулкана Безымянный постепенно растет, что говорит о возможном приближающемся извержении. Специалисты последнюю неделю фиксируют рост температуры тепловой аномалии, сход горячих лавин с лавового купола, а в темное время суток - вспышки на сильно нагретой вершине исполина.

- На вулкане выжимается лавовый поток, поэтому мы полагаем, что возможно эксплозивное извержение (извержение, сопровождающееся взрывами магматических газов – ред.). Оно может произойти в любое время, - рассказала Ольга Гирина, руководитель группы реагирования на вулканические извержения (KVERT).

Возможное извержение представляет угрозу для международной авиации – пепловые облака могут подняться на 10-15 километров над уровнем моря. Если прогнозы специалистов сбудутся, тогда вулкану поменяют цветовой код авиационной опасности с оранжевого на самый максимальный – красный.

Вулкан Безымянный находится в 40 километрах от поселка Ключи и в 500 километрах от Петропавловска-Камчатского – столицы региона. Высота исполина – почти 2,9 километра.

Самое мощное извержение на вулкане произошло 30 марта 1956 года и сопровождалось выбросом пепла на высоту более 40 километров, а грязевые потоки попали в реку Камчатка. Именно после этого события отмечается День вулканолога.

ИСТОЧНИК KP.RU

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