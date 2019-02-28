2019-02-28T08:06:24+03:00
Происшествия

За братским советом в Питер: ради встречи с близким другом продавец телефонов из Хабаровска решился на преступление

Приятелям так и не суждено было увидеться, в аэропорту парня задержали полицейские
Элина ОГАНЕСЯН
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Ради совета близкого друга консультант сотовой связи обчистил сейф и уехал из Хабаровска в Санкт-ПетербургРади совета близкого друга консультант сотовой связи обчистил сейф и уехал из Хабаровска в Санкт-ПетербургФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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18-летний парень устроился на работу консультантом сотовой связи в Хабаровске. График удобный, зарплата приемлемая – чего не потрудиться. Проходит день, за ним неделя, а потом и месяц. Вдруг хабаровчанин понимает, что ему срочно нужен совет по важному и секретному вопросу. Разумеется, не от постороннего человека, а от близкого друга.

Но судьба распорядилась так, что парня и близкого ему человека разделяют тысячи километров – друг живет в Санкт-Петербурге, сам герой истории – в Хабаровске. Раньше они часто созванивались, общались, делились друг с другом мнениями, но в какой-то момент житель уже культурной столицы сменил номер телефона, и велик был риск, что дружба треснет по швам. Чтобы это предотвратить, торговец телефонами решился на преступление. Все ради друга и их будущего. Благо хабаровчанин знал адрес, где живет приятель, иначе план бы провалился.

Недолго думая, он достал комплект ключей от сейфа салона сотовой связи, открыл его и вытащил всю выручку, а именно – 110 тысяч рублей. «На билет на самолет хватает» - подумал он и отправился в аэропорт. Часть денег он еще потратил на еду и алкоголь. Сел в самолет, преодолев больше шести тысяч километров, приземлился в Питере и уже был готов сделать сюрприз своему другу, но нет. Там его ждали сотрудники полиции, которые задержали хабаровчанина.

- При личном досмотре полицейские изъяли у задержанного часть похищенных денег: 41 тысячу рублей, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Юлия Прокофьева, сотрудник УМВД России по Хабаровску. -В прошлом году фигурант привлекался к уголовной ответственности за кражу денежных средств с банковской карты.

Парня доставили обратно домой, в Хабаровск. Он так и не успел получить важный совет и встретиться с другом. Кроме того, работы он, скорее всего, лишился, находится под подпиской о невыезде, а в отношении него возбудили уголовно дело по статье «Кража». Ему грозит до пяти лет тюрьмы. Теперь у молодого человека есть шанс встретиться с другом только в том, случае, если он сам приедет к нему на свидание в колонию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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