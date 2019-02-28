Хабаровский «СКА-Нефтяник» одержал девятисотую победу в чемпионате страны по хоккею с мячом

Хабаровский клуб довольно быстро оправился от поражения, которое ему нанесли москвичи, и в предпоследнем туре регулярного чемпионата страны, на выезде, обыграл казанское «Динамо». Счет встречи – 2:4. Причем, против армейцев выступали не только команда бело-синих, но и простуда.

- После отъезда из Хабаровска нашу команду накрыла настоящая эпидемия ОРВ, - рассказали в пресс-службе «СКА-Нефтяник». - По этой причине в Казани на игру не вышли ключевые полузащитники Максим Ишкельдин и Алан Джусоев. Кроме того, армейцы недосчитались в своих рядах защитника Юрия Бондаренко, вызванного в расположение национальной сборной для участия во всемирной Универсиаде. Однако данный форс-мажор не помешал армейцам записать в свой актив очередную победу.

Кстати, эта победа стала для хабаровской команды юбилейной – девятисотой за все время участия в чемпионатах страны.

- Я считаю, что это был хороший хоккейный матч, причем как с нашей стороны, так и со стороны казанских хоккеистов, - отметил Михаил Юрьев, главный тренер «СКА-Нефтяник». – Мы понимали что «Динамо» будет играть в большей степени в контратаку, постарались таких возможностей нашего соперника лишить. В атаке тоже создавали моменты, к сожалению, большую часть не реализовали. Здесь наверное есть как объективные, так и субъективные причины.

Следующий матч хабаровская команда проведет 2 марта в Мурманске. Это будет заключительная для армейцев игра в регулярном чемпионате страны. В этот же день выяснится кто станет соперником красно-черных в плей-офф.