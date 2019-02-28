«Пушистый борт»: на Сахалине высадились 88 тысяч цыпочек

Вчера, 27 февраля, в аэропорт Южно-Сахалинска приземлился один из самых милых грузовых самолетов с особенными пассажирами. Воздушное судно вылетело из Екатеринбурга и преодолело больше семи тысяч километров, чтобы доставить на местную птицефабрику 88 тысяч малышей-цыплят. «Дети» находились в специальных картонных паллетах, в каждой «комнате» по 80 пернатых. Цыплята, к слову, не из простых, породистых заказывали – «Супер Ник».

Перелет был не из простых - больше семи тысяч километров. ФОТО: аэропорт Южно-Сахалинска.

Как отмечает экипаж самолета, в таких случаях пушистым пассажирам нужно максимальное внимание. Тем более, что перелет сложный – семь часов в воздухе. Притом цыплята чутко реагирует на температуры на борту, особенно, когда речь идет о новорожденных, поэтому при их перевозке столбик термометра был на отметке 26 градусов выше ноля.

Такие особенные пассажиры требовали к себе пристального внимания. ФОТО: аэропорт Южно-Сахалинска.

- После комфортного перелета и осмотра специалистами птицефабрики, птенцы без задержек покинули самолет. На землю коробки с пернатыми переместили специальным ленточным трапом, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Юлия Тюрина, пресс-секретарь аэропорта в Южно-Сахалинске. – Это не первый случай, когда самолет привозит на остров живой груз. Бывали и коровы, и тигр. Как известно, птицефабрика намерена в этом году заказать цыплят еще трижды.

Новорожденных аккуратно доставили на землю. ФОТО: аэропорт Южно-Сахалинска.

Все они теперь обрели новый дом. ФОТО: аэропорт Южно-Сахалинска.

Малышей уже доставили домой. Когда они станут большими и взрослыми курами, будут нести яйца для продажи.