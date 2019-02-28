Школьники на Сахалине нашли психотропные таблетки в заброшенном доме и съели их

Четверо семиклассников из Охи попали в больницу после того, как съели неизвестные таблетки. Вещества три девочки и один мальчик нашли в пустующем доме номер 37 по улице Дзержинского. Ребят, как рассказывают жители города, привлек один из побочных эффектов таблеток - психотропный.

ЧП произошло вечером 26 февраля. Четверо учеников средней школы №7 имени Д. Карбышева забрались в расселенный, но неснесенный дом, который привлекает многих детей и подростков Охи в качестве места времяпровождения. Школьники изучили рецепт найденных таблеток в интернете, употребили и запили алкоголем. Название вещества, по словам источника, знакомого с ситуацией, пострадавшие не помнят.

Повеселиться подросткам не удалось, примерно к часу ночи ребят привезли в больницу с предварительным диагнозом: «Отравление неустановленным веществом». Двое попали в реанимацию.

- В настоящее время следственным отделом по городу Оха проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Проведение проверки находится на контроле следственного управления, - прокомментировали в СУ СКР по Камчатскому краю.

В региональном минздраве отметили, что состояние школьников удовлетворительное, они переведены в соматическое отделение. Ответ на вопрос: «Когда выпишут ребят?» врачи дать затрудняются. Возможно, по данным собеседника, школьники при употреблении таблеток были не одни.

Свою проверку также организовала краевая прокуратура.