Дым из Китая, Приморья и ЕАО «душит» Хабаровский край

Хабаровский край страдает от сильнейшего задымления. Дым в регион несет из Приморья, Еврейской автономной области и, в первую очередь, из соседней китайской провинции Хэйлунцзян. Губернатор Сергей Фургал вчера направил официальное обращение ее властям с просьбой повлиять на тушение пожаров, которые угрожают здоровью людей.

Площадь возгораний на территории региона - всего 122 гектараФото: Борис КОКУРИН

КТО ГОРИТ?

- Пожары отмечаются не только и не столько на территории Хабаровского края, три термоточки зарегистрированы в Еврейской автономии, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов Дальневосточного гидрометцентра. - Отличились в большей степени соседи из Приморья и Китая. По нашим данным, на этих территориях больше 50 термоточек.

В соседнем Китае действует 450 пожаровФото: Борис КОКУРИН

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни направление ветра не изменится и осадков не ожидается.

В соседнем Китае действует 450 пожаров. Как отмечает пресс-служба правительства края, площадь возгораний на территории региона - всего 122 гектара.

- Это небольшой пал, который не может являться причиной задымления, наблюдаемого в Хабаровске. Однако его последствия могут видеть автолюбители, проезжающие по трассе М-60 Хабаровск-Владивосток, - рассказывает Сергей Бутин, и.о. заместителя начальника краевого управления лесами. - Официально заявляем, что задымление в краевом центре и в южных районах края возникло из-за сельхозпалов в КНР, а также частично от пожаров в Приморье, что видно по снимкам.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни направление ветра не изменится и осадков не ожидается.Фото: Борис КОКУРИН

Особый противопожарный режим введен в восьми районах края - Амурском, Бикинском, Ванинском, Вяземском, Нанайском, Советско-Гаванском, Хабаровском, имени Лазо.

НЕВОЗМОЖНО ДЫШАТЬ

Стоит пройтись по улицам Хабаровска, как самочувствие резко ухудшается. Головокружение, недомогание, тошнота - такова цена за то, чтобы просто дышать.

Тем не менее, по данным Роспотребнадзора, концентрация вредных веществ в воздухе не превышена. Оксида углерода при норме 5,0 миллиграммов на кубометр - всего 1,29. Оксида азота при норме 0,2 миллиграмма на кубометр - всего 0,1.

По данным Роспотребнадзора, концентрация вредных веществ в воздухе не превышенаФото: Борис КОКУРИН

- Превышены лишь показатели фонового загрязнения, но и они в пределах нормы, - отмечает Татьяна Гусева, начальник центра по мониторингу загрязнения окружающей среды дальневосточного гидрометцентра. - Задымление - обычное явление с учетом сложившейся ситуации со снегом и температурами.

О плохой видимости предупредила и хабаровская мэрия.

- Утром 28 февраля в Хабаровске и Хабаровском районе природных возгораний не было зарегистрировано, - отмечает Андрей Акимов, начальник городского управления по делам ГО и ЧС. - Минувшим днем палы травы зафиксированы в Краснофлотском, Индустриальном, Железнодорожном районах города. Сильный пожар произошел на Большом Уссурийском острове. МЧС прогнозирует ухудшение пожароопасной обстановки. Из-за дыма плохая видимость на дорогах.

Несмотря на то, что ПДК в норме, из-за сильного задымления школьникам запрещено заниматься физкультурой на улицеФото: Борис КОКУРИН

Несмотря на то, что ПДК в норме, из-за сильного задымления школьникам запрещено заниматься физкультурой на улице. Пока ситуация не улучшится, занятия будут проводить в спортивном зале. В городе введен режим повышенной готовности на случай ухудшения ситуации.

Дым в регион несет из Приморья, Еврейской автономной области и, в первую очередь, из соседней китайской провинции ХэйлунцзянФото: Борис КОКУРИН

ЧЕМ ОПАСЕН ДЫМ

В последние дни резко выросло число обращений к врачам. Медики настоятельно рекомендуют минимизировать пребывание на улице.

- Особенно это касается беременных женщин, детей, людей с заболеваниями сердечно-сосудистой и легочной систем, - рассказывает Ольга Молчанова, главный пульмонолог Хабаровского края. - На улице лучше носить маску, притом периодически ее менять, иначе она теряет свои функции.

Хабаровский край страдает от сильнейшего задымленияФото: Борис КОКУРИН

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ЗАДЫМЛЕНИЯ:

1. Стараться избегать длительного нахождения на воздухе. Детям, беременным женщинам и людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и легочной систем лучше отказаться от прогулок.

2. Ограничить прогулки в детских дошкольных учреждениях.

3. Не открывать окна.

4. Занавешивать места поступления атмосферного воздуха (окна, форточки) увлажненной тканью и периодически ее менять.

5. Регулярно проводить влажную уборку помещений.

6. Ограничить физическую нагрузку: занятия спортом, физическую работу на открытом воздухе.

7. Максимально ограничить курение, избегать употребления алкогольных напитков и пива.

8. Автомобилистам стоит быть особенно внимательными: при задымлении снижается видимость, замедляется реакция, причем человек может этого не заметить.

9. В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания (появлении признаков одышки, кашля, бессонницы) необходимо обратиться к врачу.