Молодую туристку-лыжницу, сломавшую ногу, насилу отыскали в горах в Хабаровском крае

Вчера, 2 марта, спасатели отправились на вертолете в Верхнебуреинский район. Им предстояло отыскать в верховьях реки Герби группу туристов-лыжников, среди которых была одна травмированная девушка. Предварительно было известно, что пострадавшая повредила ногу и не могла самостоятельно передвигаться.

Спасателям предстояло отыскать в верховьях реки Герби группу туристов-лыжников ФОТО: Екатерина Потворова, пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Найти туристов смогли в районе реки Омот-Макит. На жестких носилках спасатели донесли лыжницу до вертолета и вместе с сопровождающей девушкой доставили в краевую столицу. Состояние пострадавшей оценивается как удовлетворительное, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

На жестких носилках спасатели донесли лыжницу до вертолета ФОТО: Екатерина Потворова, пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Как выяснилось, группа из пяти человек отправилась в поход 23 февраля. При этом они решили не регистрировать свой маршрут в чрезвычайном ведомстве. Сначала приятели добрались на поезде до станции Герби, а оттуда отправились на Баджал на лыжах. Во время спуска с горы туристка и повредила ногу. Когда это произошло, участник группы решили разделиться - два человека пошли искать место, где ловит связь, остальные - в сторону базовой станции Герби.

- Пострадавшая рассказала, что раньше она ходила на лыжах, но в такой маршрут отправилась в первый раз. В местности, где случилось происшествие, снега не очень много. К тому же он рыхлый, с пустотами, а под ним много камней и бревен. Поэтому здесь легко травмироваться, - отметил Анатолий Федорченко, спасатель первого класса Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

В местности, где случилось происшествие, снега не очень много ФОТО: Екатерина Потворова, пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Напомним, всех, кто собирается в поход или сплав, а также планирует восхождение на горы, убедительно просят зарегистрировать свой маршрут. Сделать это необходимо минимум за 10 дней до планируемого мероприятия. Чтобы зарегистрировать маршрут, воспользуйтесь одним из четырех способов:

- отправьте уведомление по электронной почте operhab@mail.ru;

- отправьте обычное письмо с уведомлением на почтовый адрес: 680003, Хабаровск, улица Союзная, 3а;

- сообщите по телефону (4212) 415-959;

- лично обратитесь в Главного управления МЧС России по адресу: Хабаровск, улица Союзная, 3а.

Более подробная информация на официальном сайте территориального органа МЧС России в разделе «Полезная информация/Регистрация туристических групп».