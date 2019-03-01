«Подъем огрызки!»: на Камчатке следователи разобрались в издевательствах над воспитанниками детского лагеря

Случилось все в конце прошлого года в камчатском детском оздоровительном лагере «Волна». Житель города Елизово утверждал, что его 12-летний сын там стал жертвой издевательств. А виновен во всем один из вожатых. По словам этого мальчика, ночью парень зашел в спальню к детям и вел себя по отношению к ним крайне жестоко и не педагогично. Сперва он якобы со словами «Подъем, огрызки!» пинал кровати, на которых лежали дети, затем заставлял мальчиков отжиматься и приседать у стенки. К девочкам же у него был особый подход – щекотал им ступни.

Информация дошла до следователей. Если бы ребенок говорил правду, то в действиях «ночного аниматора» можно было найти основания для возбуждения уголовного дела по нескольким статьям: «Развратные действия» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Оперативники начали проверку.

Еще тогда сотрудники лагеря встали на защиту своего коллеги и отметили, что очень сильно сомневаются в показаниях мальчика. По словам Ларисы, работника лагеря «Волна», ребенок просто обиделся на то, что его отправили спать и решил таким образом отомстить.

Спустя больше двух месяцев следователи подвели итоги – отказ в возбуждении уголовного дела.

- Свои обязанности по воспитанию детей сотрудник лагеря выполнял надлежащим образом. На протяжении всей смены он какие-либо фразы оскорбительного характера в отношении детей не высказывал, - отмечает Елена Матафонова, руководитель пресс-службы СУ СК России по Камчатскому краю. - Общался с ними исключительно корректно, кровати не пинал, а также никого из детей физические упражнения делать не заставлял, спортом они занимались по своему согласию, дети каких-либо претензий к нему не высказывали.

В ведомстве также отметили, что никто из родителей и руководства лагеря никаких претензий за все время его работы не имели. Разумеется, привлекать молодого человека к уголовной ответственности тоже никто не хочет. На защиту парня встали 27 человек, и в итоге честное имя лагеря и самого «аниматора» было защищено.