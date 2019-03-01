8 марта в Хабаровске: что подарить любимой женщине и маме

8 марта в Хабаровске уже совсем скоро, праздник который мы именуем Международным женским днем. Конечно, каждая представительница прекрасной половины человечества ждет на 8 марта подарки. Но, если коллеге можно преподнести шоколадку или коробку конфет, то для любимой женщины и мамы нужно выбрать нечто поинтереснее. Но что делать, если ваша возлюбленная, мама, дочка, бабушка или сестра даже не намекнули о своих желаниях? В таком случае можно воспользоваться советом «Комсомолки» при выборе подарка на 8 марта в Хабаровске.

ЦВЕТЫ

Что бы вы не собрались дарить своей избраннице, маме, дочке или другой родственнице, без цветов не обойтись. Без этого стандартного презента никуда! Даже если вам говорят, что это пустая трата денег – не верьте. На самом деле каждая женщина ждет от вас букет, пусть даже он будет небольшим. От роз, тюльпанов или пионов у нее только поднимется настроение.

Но не цветами едиными нужно баловать милых сердцу дам. Даже, если на 23 февраля вам подарили стандартный набор «трусы, носки, гель для и после бриться», не держите зла и преподнесите женщине желанный презент. К счастью, цветочных магазинов и салонов, где можно купить букет на 8 марта в Хабаровске более чем достаточно. Поэтому перечислять их адреса мы не будет.

УКРАШЕНИЯ

Отличным дополнением к букету станет небольшая коробочка с серьгами, брошью, цепочкой или кольцом. Если возникают сложности с размером, то можно тихонечко взять из шкатулки колечко, чтобы в магазине вам подобрали украшение нужного размера. А купить их можно в любом ювелирном магазине. Ниже мы перечислили пять из них:

1. «Sunlight»

Адрес: ТЦ «Дом одежды», ул. Карла Маркса, 59

2. «ЭПЛ Даймонд»

Адрес: ул. Дзержинского, 64,

3. «Изумруд»

Адрес: ул. Муравьева-Амурского, 15

4. «Золото»

Адрес: ул. Муравьева-Амурского, 11

5. «Sokolov»

Адрес: Муравьева-Амурского, 5

СЕРТИФИКАТЫ

Неплохо с букетом цветов будет смотреться сертификат в спа-салон, где дорогая сердцу женщина сможет отдохнуть и телом, и душой. В этот же список можно отнести сертификат на покупку нижнего белья. Но этот вариант подойдет только вашей избраннице. Не станете же вы дарить такой презент своей бабушке. Купить их можно в магазинах, указанных ниже:

Спа-салоны:

1. «Тайрай»

Адрес: Амурский б-р, 19.

2. «Спадэй»

Адрес: ул. Запарина, 87

3. H2O

Адрес: ул. Лазо, 86Б

4. Spa house

Адрес: ул. Дикопольцева, 23

5. «Верба СПА»

Адрес: ул. Истомина, 56А

Нижнее белье:

1. Intimissimi

Адрес: ул. Ленинградская, 28

2. Milavitsa

Адрес: ул. Ким Ю Чена, 19

3. «Парижанка»

Адрес: ТЦ "Магазины Радости", ул. Ким Ю Чена, 44, 3 этаж, отдел 320

4. «Офелия»

Адрес: ул. Истомина, 41

5. «Русский Размер» – для дам с формами

Адрес: ул. Карла Маркса, 57

БИЛЕТЫ

Конечно, для похода в театр, филармонию или на концерт не должно быть поводов. Но если в город приезжает любимая группа вашей любимой, мамы, бабушки или сестры, то это отличный вариант для подарка на 8 марта в Хабаровске.

Дарить лучше билеты сразу на две персоны. Не факт, что вас позовут составить компанию, но если вам очень хочется сходить вместе, то берите два билета, но дарите лишь один. Конечно, лучше сразу предупредить, что второй билет у вас, чтобы не было сюрпризов.

ПАРФЮМ И КОСМЕТИКА

Экспериментировать при выборе подарка на 8 марта в Хабаровске из этой категории лучше не стоит. Мужчины из нашей редакции поделились лайфхаком при покупке духов для своих женщин.

Как правило, многие девушки долгое время пользуются одним и тем же парфюмом. Поэтому можно сделать комплимент, а заодно и разузнать название духов, сказав «Дорогая, от тебя очень приятно пахнет. Ты купила новые духи? Что за название?».

Если ваша мама, сестра или любимая, слишком догадливые, то просто сфотографируйте флакон духов и покажите снимок консультанту в магазине. Бабушкам, кстати, тоже можно подарить парфюм, но здесь лучше посоветоваться с супругой или мамой.

А вот дочке вполне сгодится косметика для детей в качестве презента на 8 марта в Хабаровске. С выбором косметики лучше не гадать. Здесь выход из ситуации либо сертификат, либо вам напрямую сказали, что хотят такую-то косметику такой-то фирмы. Перечисляем список мест, где вы сможете купить подарки своим дамам:

1. «Л’Этуаль»

Адрес: ул. Муравьева-Амурского, 23

2. «Иль Де Ботэ»

Адрес: ТЦ «НК-Сити», ул. Карла Маркса, 76

3. Yves Rocher

Адрес: ул. Муравьева-Амурского, 9

4. «Рив Гош»

Адрес: ТРЦ «Магазины Радости», ул. Ким Ю чена, 44

5. INGLOT

Адрес: ТРЦ «Магазины Радости», ул Ким Ю Чена, 44

ГАДЖЕТЫ

А есть женщины, которые предпочитают современные гаджеты украшениям и походам в спа-салоны. Если ваша женщина относится именно к ним, то следует ответственно подойти к выбору для нее подарка на 8 марта в Хабаровске. Брать что-нибудь, чтобы просто было точно не стоит.

Здесь ассортимент очень велик: от дорогих и не очень телефонов, планшетов, ноутбуков или умных часов до беспроводных наушников. В этом случае нужно просто вспомнить, не говорила ли ваша половинка о сломанных наушниках или тормозящем ноутбуке.

Если припомнить не удается, то лучше спросить напрямую. Ведь подарив гаджет какой-то фирмы вместо желаемой, вы можете немного испортить настроение. Скорее всего, взрослому поколению это не интересно, а ребенку по большому счету все равно.

Но это только если речь идет не о подростке, в противном случае, придирчивость стоит ожидать даже в цвете. Магазинов, где торгуют техникой, также много, как и цветочных салонов, поэтому труда выбрать нужный не составит.

ПОДАРИ ПОСТУПОК

Наверняка, та, кому вы так старательно ищете подарок, о чем-то мечтает, но никак не может осуществить свое желание: будь то прыжок с парашютом или конная прогулка. Для таких случаев в городе существуют компании, которые готовы помочь исполнить мечту. А купить его можно в магазине, чей адрес и название указаны ниже:

«Дареный конь»

Адрес: ТРЦ «Радости», ул. Ким Ю Чена, 44 (5 этаж).

А вообще, мужчины, балуйте чаще своих женщин. Не обязательно тратить крупные суммы денег на подарки. Маленькая мелочь и приятное слово – то, что поднимет настроение вашей даме. Повод для этого совсем не нужен.