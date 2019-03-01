На Камчатке безработная уголовница попала в тюрьму из-за секса с ребенком своей подруги

Случилось все еще в августе 2018 года в небольшом камчатском поселке. В гости к жительнице Пенжинского района пришла ее соседка, старая знакомая, с которой она поддерживала приятельские отношения.

24-летняя девушка два месяца назад вышла на свободу, после того, как провела годы в тюрьме за имущественные виды преступлений. В квартире были только подруги и 13-летний сын хозяйки дома.

Девушки выпивали, разговаривали, но в какой-то момент вечеринка закончилась. Мама ушла спать, а гостья осталась бодрствовать – уходить домой она не собиралась, поэтому придумала себе занятие.

Может горячительные сильно ударили в голову девушки, а может быть по каким-то другим причинам, но гостья обратила внимание на сына своей подруги. Тот тоже не спал. В итоге, невзирая на возраст школьника, она с ним вступила в интимную близость.

О преступлении стало известно не сразу. В отношении жительницы поселка возбудили уголовное дело по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

Того, что секс был по обоюдному согласию – следователи не отрицают, однако девушка, уже имеющая опыт пребывания в колонии, должна была знать, что спать с детьми запрещено законом.

- Собранные следственным отделом доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора, - рассказывает Елена Матафонова, руководитель пресс-службы СУ СК России по Камчатскому краю. - Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима.

В ведомстве отметили, что приговор пока не вступил в законную силу.