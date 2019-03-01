2019-03-01T09:19:42+03:00
Происшествия

На Камчатке безработная уголовница попала в тюрьму из-за секса с ребенком своей подруги

Она переспала с 13-летним мальчиком и оказалась за решеткой
Элина ОГАНЕСЯН
Поделиться:
На Камчатке безработная уголовница попала в тюрьму из-за секса с ребенком своей подругиНа Камчатке безработная уголовница попала в тюрьму из-за секса с ребенком своей подругиФото: Борис КОКУРИН
Изменить размер текста:

Случилось все еще в августе 2018 года в небольшом камчатском поселке. В гости к жительнице Пенжинского района пришла ее соседка, старая знакомая, с которой она поддерживала приятельские отношения.

24-летняя девушка два месяца назад вышла на свободу, после того, как провела годы в тюрьме за имущественные виды преступлений. В квартире были только подруги и 13-летний сын хозяйки дома.

Девушки выпивали, разговаривали, но в какой-то момент вечеринка закончилась. Мама ушла спать, а гостья осталась бодрствовать – уходить домой она не собиралась, поэтому придумала себе занятие.

Может горячительные сильно ударили в голову девушки, а может быть по каким-то другим причинам, но гостья обратила внимание на сына своей подруги. Тот тоже не спал. В итоге, невзирая на возраст школьника, она с ним вступила в интимную близость.

О преступлении стало известно не сразу. В отношении жительницы поселка возбудили уголовное дело по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

Того, что секс был по обоюдному согласию – следователи не отрицают, однако девушка, уже имеющая опыт пребывания в колонии, должна была знать, что спать с детьми запрещено законом.

- Собранные следственным отделом доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора, - рассказывает Елена Матафонова, руководитель пресс-службы СУ СК России по Камчатскому краю. - Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима.

В ведомстве отметили, что приговор пока не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Хабаровском крае рассказали, как распознать сигнал цифрового телевидения
Ямы на хабаровских дорогах залатают дорогим холодным асфальтом
«Лифт» поможет улучшить жизнь в Хабаровском крае и попасть в губернаторский кадровый резерв
Водитель без прав в Хабаровске прав немного покалечил свою пассажирку
Праздник «Не тает лед» устроят в бесснежном Хабаровске
Конкуренция среди бизнесменов в Хабаровском крае будет только здоровой
Автобус в Хабаровске не довез до остановки единственную пожилую пассажирку
Мертвые и косые петли чертили в небе над Хабаровским краем военные летчики
Историю городов и сел в Хабаровском крае дополнили новыми фактами
Мэр Биробиджана написал заявление на увольнение
Наркоторговцы-конспираторы в Хабаровске сидят под домашним арестом и ждут суда
Электронную регистрацию квартир не до конца «распробовали» в Хабаровском крае
Смертность на пожарах в Хабаровском крае сократят с помощью датчиков
Хабаровчан просят помочь в строительстве мемориального парка в Южной Осетии
Для хабаровских школьников провели необычный «Урок цифры»
Ненастоящий внук обнулили счет чужой бабушки на Камчатке
Лжесобственник в Комсомольске устроил почти идеальную квартирную аферу
На «Продуктовую мафию» в Хабаровске посмотрели казахские школьники на расстоянии
Погода в Хабаровске на 1 марта 2019 года: днем до +3 градусов, без существенных осадков