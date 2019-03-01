Начальника научного отдела Кроноцкого заповедника поместят под домашний арест на Камчатке

Дарью Паничеву, начальника научного отдела Кроноцкого заповедника, как сообщили «КП» в самом заповеднике, задержали утром 28 февраля. В ее кабинет зашли несколько человек, представились сотрудниками Следственного комитета и Росгвардии. Затем ее увели и этапировали в Хабаровск.

Как сообщил директор заповедника Петр Шпиленок, начальника научного отдела подозревают в том, что она якобы способствовала растрате бюджетных средств.

В 2015 – 2016 годах компания «Экология» занималась очисткой тихоокеанского побережья заповедника от копившегося там годами мусора – бочек с остатками ГСМ, металлолома. Всего, как сообщалось, было вывезено более 1000 тонн лома.

Как стало известно «Комсомольской правде», контракт, заключенный с коммерсантами был выполнен не полностью – часть мусора закопали в бухте Ольга. В то же время Дарья Паничева, входила в приемочную комиссию, и в числе прочих подписывала акты приемки работ.

- Сумма контрактов превышает 450 миллионов рублей, - рассказал источник «КП – Хабаровск». – Работы по очистке проходили в два этапа. Как мне известно, до конца они выполнены не были.

Сейчас делом научного сотрудника занимается 6 Главное следственное управление СК России. Территориально оно располагается в Хабаровске, именно поэтому Дарью Паничеву доставили в другой регион. В пятницу Центральный районный суд города Хабаровска назначил ей домашний арест в качестве меры пресечения. Уже завтра ее ждут на полуострове.

- Насколько мне известно, там в деле замешаны документы, где числится подпись Даши. Как именно она там оказалась – неизвестно. В итоге ее обвинили в соучастии в присвоении и растрате бюджетных денег, - рассказывает Петр Шпиленок, директор Кроноцкого заповедника. – Мы до конца будем ее поддерживать. Ее вывезли, даже не сказав в чем дело. Ребенку ее передали, что ее мама преступница. Жуть, в общем. Хорошо, что она завтра вернется домой, здесь мы ей поможем.

По мнению руководства заповедника, недвусмысленный интерес к биосферному резервату стали проявлять, когда начались попытки проведения изысканий на Кроноцком озере и активное обсуждение проекта создания промыслового стада нерки на заповедных территориях.

Дарья Паничева была одной из тех, кто активно противодействовал этому проекту. Как считает научный сотрудник - это нанесет непоправимый урон биосфере уникального природного объекта. В правительстве Камчатского края подтвердили, что к ним обращались коммерсанты, которые разрабатывали идею рыбохозяйственной реконструкции реки Кроноцкой. В прошлом году губернатор обращался в ряд федеральных ведомств с просьбой дать оценку этому проекту. Тем более, что объект входит в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО

- Согласно мнению, высказанному Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, нормы Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» и Положения о ФГУ «Кроноцкий государственный природный биосферный заповедник» устанавливают запрет на ведение подобного рода деятельности. Таким образом, осуществление строительства обводного рыбоходного канала на территории заповедника не представляется возможным, - отметили в пресс-службе губернатора Камчатского края. - Позиция губернатора Камчатского края Владимира Илюхина заключается в том, что существующая нормативно-правовая база в области охраны окружающей среды не позволяет реализовать инициативу рыбацкого сообщества, поскольку при осуществлении любой деятельности на территории Камчатского края необходимо руководствоваться нормами действующего законодательства.