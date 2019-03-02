2019-03-02T07:21:59+03:00
Происшествия

Осторожно, стихия! На Камчатку надвигается мощный шторм с 10-метровыми волнами

Синоптики предупреждают, что опасное волнение сохранится вплоть до 5 марта
Элина ОГАНЕСЯН
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Осторожно, стихия! На Камчатку надвигается мощный шторм с 10-метровыми волнамиОсторожно, стихия! На Камчатку надвигается мощный шторм с 10-метровыми волнамиФото: Борис КОКУРИН
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Жителей Камчатки предупреждают: к берегам полуострова приближается мощный циклон. По данным синоптиков, он приблизится к региону утром третьего марта. Стихия, по информации краевого МЧС, станет причиной опасных волнений в акватории Тихого океана.

- Опасное волнение моря представляет угрозу только для судов с низким классом, которые в момент прохождения данного опасного явления находятся в море и не укрыты в бухтах, - говорит Сергей Федоров, врио начальника ЦУКС ГУ МЧС России по Камчатскому краю. - Поэтому при получении штормового предупреждения об опасном волнении моря, проводится оповещение экипажей судов находящихся в штормовых районах с рекомендациями укрыться от непогоды в безопасных местах.

О стихии предупредили и специалисты гидрометцентра.

- 3 марта утром в северо-западной части Тихого океана ожидается опасное волнение высотой 8-10 метров. Вечером 3 марта и ночью 4 опасное волнение распространится в центральную и северную часть Берингова моря. Скорость ветра у берегов достигнет 20 метров в секунду, -отмечают в ФГБУ «Камчатское УГМС».

Уже четвертого марта стихия пойдет дальше. Опасные высокие волны распространятся в районе Берингова моря. Более того, шторм пробудет на полуострове вплоть до пятого числа.

Чтобы ситуация не стала чрезвычайной, руководителям судоходных компаний рекомендовали предпринять необходимые меры и быть начеку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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