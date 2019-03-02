Заслуженный педагог, избившая второклассника в Комсомольске-на-Амуре, возвращается в школу

О скандале, который разразился в среднеобразовательной школе Комсомольска, стало известно осенью прошлого года. Напомним, тогда учитель с 25-летним педагогическим стажем со словами «Ты кто такой?!» побила второклассника. Видео, снятое на мобильный учениками той же школы, разлетелось во все группы в соцсетях.

Позже выяснилось, что этот самый второклассник сам инициировал конфликт. Сперва мешал вести уроки, а затем со словами: «На, с..ка, лови!» кинул в учителя портфель.

После происшествия прокуратура и региональное МВД начали проводить проверку. Их коллеги из СК по факту случившегося возбудили уголовное дело сразу по двум статьям: «Истязание» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

После инцидента педагог отправилась на больничный, а затем взяла отпуск, чтобы прийти в себя после такого стресса. Мальчика же лишь спустя некоторое время показали врачу, который назначил ему лечение. Стоило ребенку прекратить принимать лекарства, как у второклассника снова появились вспышки агрессии. Школьник схватил стул и ударил им другого учителя. Тогда его отправили на домашнее обучение.

После первого конфликта прошло уже больше двух месяцев. До сих пор неизвестно, ответить ли кто-то из участников инцидента по закону. Речь, как о педагоге, так и о родителях того мальчика.

Не так давно выяснилось, если педагог не является обвиняемой по статье, то она имеет полное право вернуться к работе.

- Она должна выйти на работу 4 марта. Тогда у нее заканчивается отпуск, - рассказала Светлана Тамбовская, директор школы №37 в Комсомольске-на-Амуре. –Информация о том, что мы приготовили приказ на ее увольнение ничто иное, как слух.

В региональном СК заявили, что расследование находится на финишной прямой, и вскоре станет ясно о его результатах.