Пожарил шашлыки - сжег лес: отказаться от пикников на природе призвали власти Хабаровского края

В Хабаровском крае возникла напряженная обстановка с лесными пожарами и палами сухой травы. Из-за аномально теплого февраля и бесснежной зимы пожароопасный период начался в январе - на два месяца раньше, поэтому людям необходимо озаботиться сохранением не только природы, но и собственного здоровья.

ГОТОВНОСТЬ НОМЕР НОЛЬ

- Гроз в регионе нет, все пожары - рукотворные. Люди едут в леса, разводят костры, сборщики папоротника выжигают для себя поляны, вдоль трасс из окон проезжающих машин летят окурки. Снега нет, трава стоит сухая, поэтому пожары возникают моментально. Мы просим людей не выезжать на пикники и аккуратнее обращаться с открытым огнем, - призвал Николай Гасендыч, заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы краевого главка МЧС России.

Ежедневно в крае спутники фиксируют от 10 до 18 термоточек. Это не только пожары и палы, но и повышенная температура. В задачи пожарных входит сверить цифровую информацию с фактической обстановкой, выезжая на место.

- Некоторые палы горят несколько часов и тухнут сами, но есть те, что могут действовать сутками. Такие очаги необходимо тушить, - отметил Анатолий Литвинчук, зампред правительства региона по вопросам ТЭК и ЖКХ.

В качестве соли, сыплющейся на пылающую рану, как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, выступает тот факт, что ряд населенных пунктов не успел подготовиться к периоду лесных пожаров и палов. Проверка МЧС показала: вокруг некоторых поселков до сих пор не убран и прекрасно себя чувствует легковоспламеняющийся сухостой. Малейшая искра, и населенный пункт будет объят плотной стеной огня. Также проверка выявила, что в отдельных случаях не отслеживаются поджоги и нет запретов на въездах в леса.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

О пожарах и палах жители Хабаровского края могут сообщать круглосуточно по номерам: 112 и 8-800-100-94-00. Это поможет властям оперативней реагировать на возгорания и устранять угрозу.

Напомним, за нарушение правил пожарной безопасности граждане заплатят до трех тысяч рублей, должностные лица до 15 тысяч рублей, а юридические лица - от 150 до 200 тысяч рублей. Но лишь в том случае, если в районе не действует особый режим, иначе сумма штрафа увеличивается ровно вдвое.