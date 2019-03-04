2019-03-04T07:21:12+03:00
Общество

Пожарил шашлыки - сжег лес: отказаться от пикников на природе призвали власти Хабаровского края

По статистике, большинство пожаров, из-за которых задыхаются города, сотворены человеком
Александра ШОПЕНКО
Поделиться:
Отказаться от пикников на природе призвали власти Хабаровского краяОтказаться от пикников на природе призвали власти Хабаровского краяФото: Правительство Хабаровского края
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае возникла напряженная обстановка с лесными пожарами и палами сухой травы. Из-за аномально теплого февраля и бесснежной зимы пожароопасный период начался в январе - на два месяца раньше, поэтому людям необходимо озаботиться сохранением не только природы, но и собственного здоровья.

ГОТОВНОСТЬ НОМЕР НОЛЬ

- Гроз в регионе нет, все пожары - рукотворные. Люди едут в леса, разводят костры, сборщики папоротника выжигают для себя поляны, вдоль трасс из окон проезжающих машин летят окурки. Снега нет, трава стоит сухая, поэтому пожары возникают моментально. Мы просим людей не выезжать на пикники и аккуратнее обращаться с открытым огнем, - призвал Николай Гасендыч, заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы краевого главка МЧС России.

Ежедневно в крае спутники фиксируют от 10 до 18 термоточек. Это не только пожары и палы, но и повышенная температура. В задачи пожарных входит сверить цифровую информацию с фактической обстановкой, выезжая на место.

- Некоторые палы горят несколько часов и тухнут сами, но есть те, что могут действовать сутками. Такие очаги необходимо тушить, - отметил Анатолий Литвинчук, зампред правительства региона по вопросам ТЭК и ЖКХ.

В качестве соли, сыплющейся на пылающую рану, как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, выступает тот факт, что ряд населенных пунктов не успел подготовиться к периоду лесных пожаров и палов. Проверка МЧС показала: вокруг некоторых поселков до сих пор не убран и прекрасно себя чувствует легковоспламеняющийся сухостой. Малейшая искра, и населенный пункт будет объят плотной стеной огня. Также проверка выявила, что в отдельных случаях не отслеживаются поджоги и нет запретов на въездах в леса.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

О пожарах и палах жители Хабаровского края могут сообщать круглосуточно по номерам: 112 и 8-800-100-94-00. Это поможет властям оперативней реагировать на возгорания и устранять угрозу.

Напомним, за нарушение правил пожарной безопасности граждане заплатят до трех тысяч рублей, должностные лица до 15 тысяч рублей, а юридические лица - от 150 до 200 тысяч рублей. Но лишь в том случае, если в районе не действует особый режим, иначе сумма штрафа увеличивается ровно вдвое.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Теперь твое фото везде! Ходи – оглядывайся!»: подростки, сфотографировавшие женщину в туалете, толпой набросились на нее и побили в торговом центре Хабаровска
Корреспондент «КП» поговорил с Юлией, чей снимок сейчас гуляет по сети, и выяснил страшные подробности того похода в кино [ЭКСКЛЮЗИВ KP.RU, фото]
Новости 24
Юный тхэквондист из Хабаровского края взял «бронзу» на Всероссийском турнире
Доверчивая хабаровчанка продала свой телефон, но деньги за него не получила
ТОСам в Хабаровском крае предлагают 65 миллионов рублей
Комсомольчанин убил незнакомца, прорываясь в квартиру бывшей девушки
Киберволонтеры в Хабаровском крае не дали подростку покончить с жизнью
В жуткой аварии в центре Хабаровска пострадал ребенок
Министр просвещения России впервые приедет в Хабаровский край
Хабаровские школьники побывали в казармах и армейской столовой
Просроченные лекарства нашли в одной из больниц на Сахалине
В Хабаровском крае стартовал конкурс на премию губернатора
Матч «СКА-Хабаровск» - «Чертаново» 3 марта: хабаровчане стартовали уверено, но в итоге проиграли
Комсомольчанин из-за травмы не смог вернуться с рыбалки сам
Матч «СКА-Нефтяник» - «Мурман», 2 марта: хабаровчане одолели соперников
Погода в Хабаровске на 4 марта 2019 года: днем до +4 градусов, без осадков
Продавцов «липовых» дипломов прижали к ногтю на Камчатке
Мотострелки в Хабаровском крае ночью оборонялись от условного врага
Бесплатно арендовать производственные площадки предлагают бизнесменам в Хабаровском крае
Злой подросток из Биробиджана бросился на взрослого прохожего с ножом
В Хабаровске выясняют масштабы разлива нефтепродуктов в районе ТЭЦ-1
Пьяный пассажир, летевший в Хабаровск, закурил прямо в самолете
Погода в Хабаровске на 3 марта 2019 года: днем до +3 градусов, без осадков
Шестнадцать термический аномалий зарегистрировали в Хабаровском крае за сутки
В Еврейской автономии осужденный преступник сбежал из больницы, но потом передумал и вернулся в колонию
Десятки дворов Хабаровска перевоплотятся в этом году и станут уютными и благоустроенными
Хотела разбогатеть, но в итоге обеднела жительница Биробиджана
В Хабаровске объединят зоосад «Приамурский» и парк имени Муравьева-Амурского
Погода в Хабаровске на 2 марта 2019 года: днем до +2 градусов, без осадков
Маме в Хабаровском крае вручили 500-ый электронный сертификат на маткапитал
Утро автовладельца в Хабаровском крае омрачила пропажа авто