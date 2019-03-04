2019-03-04T11:25:48+03:00
Общество

В последний путь в багажнике: жители ЕАО сами перевозят тела умерших родственников в морг

В одном из районов региона по ночам морг переходит на самообслуживание
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Жители ЕАО сами перевозят тела умерших родственников в моргЖители ЕАО сами перевозят тела умерших родственников в моргФото: Алексей БУЛАТОВ
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Прокуратура Еврейской автономии проводит проверку по факту сообщения о том, что в Ленинском районе людям приходится самостоятельно перевозить тела умерших в морг. На этом стенания скорбящих родственников не заканчиваются – в морге им приходится самостоятельно помещать тела в холодильник.

Как рассказали местные жители, медики и полицейские отказываются транспортировать тела умерших людей, ссылаясь на то, что это не их полномочия. Отчасти это так – перевозить усопших в морг должна специализированная организация, контракт с которой заключают местные власти. В Ленинском районе такие услуги оказывает одна компания и то, лишь до вечера. Если смерть наступила ночью – везите сами.

- Тела умерших в морг должны доставляться на спецтранспорте с носилками и дезинфицирующими средствами. Вывоз тел возможен только на основании договора на оказание таких услуг, - отметили в пресс-службе прокуратуры ЕАО.

В морге людей ожидает новое задание – положить успошего в холодильник. На двери есть инструкция, как правильно включить агрегат.

Прокуратура организовала проверку исполнения требований федерального законодательства о погребении и похоронном деле по всей области. Например, в Биробиджане, по информации ведомства, в морг тела доставляют обычные машины скорой помощи. Проверка займет примерно десять дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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