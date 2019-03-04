Загадка «Обжоры»: в музее Хабаровска случайно нашли картину за 100 миллионов евро

В Дальневосточном художественном музее обнаружили картину за 100 миллионов евро. «Комсомолка» разбиралась в деталях интересной и дорогой находки и выяснила, почему картина многие годы «пылилась» в музее без особого внимания искусствоведов и публики.

ТАЙНА «ОБЖОРЫ»

Произведение под названием «Обжора» без подписи автора поступило в художественный музей в 1931 году. Отдал ее Хабаровску Государственный музей изобразительных искусств имени Александра Сергеевича Пушкина.

По словам работников, многие полотна тогда достались краевому центру как неликвидные, потому что потеряли свой первоначальный внешний вид. Тогда никто и не предполагал, кто является ее создателем. Была лишь информация о том, что работа принадлежит неизвестному английскому художнику конца 18-го - первой половины 19-го века.

Специалисту удалось в деталях воссоздать работу художника, повторяя его стиль, мазки и почерк.Фото: Элина ОГАНЕСЯН

Специалисты тех времен даже не смогли с точностью установить школы, но опровергать вариант с английским автором не стали. На полотне изображен плотный мужчина весьма приятной внешности, который держит в руках столовые приборы, сидя за столом, и увлеченно смотрит на блюдо.

- Картина пришла в аварийном состоянии: с утратами и порывами. Несколько десятилетий она хранилась в фондах музея. В 1973 и 1978 годах была проведена неудачная реставрация при нарушении технологического режима, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Елена Евстратова, реставратор высшей категории. - В 2005 году обнаружили, что холст начал желтеть. Это угрожало жизни картины. Допустить этого мы просто не могли, и на совете приняли решение передублировать произведение. Это сложнейший процесс. Два года ушло только на решение вопросов с финансированием этого проекта.

Именно так выглядела вывеска той самой лавки, на которой изображен "Обжора-Гурман.Фото: Элина ОГАНЕСЯН

В этой истории финал оказался счастливым, потому что реставрация с успехом завершилась в декабре прошлого года. Многолетний кропотливый труд не дал погибнуть картине. Однако по-прежнему тайной за семью печатями оставалось авторство произведения.

УЛИКА - КНИГА

При тщательном осмотре полотна специалисты увидели на картине книгу. Казалось, ничего особенного. Однако именно она стала уликой на пути к правильному ответу. На ней на французском языке было написано «французский повар». Это и стало толчком к поиску настоящего автора полотна.

Похожие работы были у французских художников, которые и стали претендентами на авторство картины хабаровского музея.Фото: Элина ОГАНЕСЯН

- Мы поняли, что речь идет о какой-то французской кухне. Решили выяснить, что за персонаж с таким удовольствием поедает обилие продуктов, - говорит Алена Фролова, заведующая сектором зарубежного искусства Дальневосточного художественного музея. - Стали копать в этом направлении. Смотрели в интернете и художественной литературе все, что известно сперва об английском гурманстве, затем о французском и немецком. Английские художники о чревоугодии, о грехах - перерабатывались массы сюжетов. Спустя месяц удалось найти фотографию вывески магазина Корселе.

Реставратор трудилась над полотном порядка семи лет.Фото: Элина ОГАНЕСЯН

Оказалось, что в Париже десятки лет назад была деликатесная лавка. «Обжора» был изображен на ее вывеске. Героем оказался Александр-Бальтазар-Лоран Гримо де Рейнер.

Он был известным адвокатом и критиком. А прославился он тем, что написал восемь альманахов гастрокритики, где он в ироничной, журналистско-расследовательской форме описывал блюда, которые пробовал.

Тогда специалист, который годами реставрировал картину, понял, что к обжорству герой не имеет никого отношения. Он не обжора, он гурман. Гримо когда-то говорил: «Лучше есть мало и медленно, чем быстро и что попало».

КТО ЖЕ АВТОР

Сумма в 100 миллионов евро появилась не из воздуха. У работников музея есть версии, кто мог бы являться создателем «Обжоры-Гурмана». Вариантов несколько: либо это Луи-Леопольд Буальи, либо Филибер-Луи Дебюкур.

Оба блестящие французские карикатуристы. Героя картины, которая долго время пряталась в хабаровском музее, можно увидеть на работе Буальи. Она находится в частной коллекции. Писал «Гурмана» и Дебюкур. Он создал вывеску для этой лавки. Картина выставлена в Музее истории Парижа – Карнавале.

- Все еще только началось. Мы вышли на два имени, которые обращались к этому герою. Но ведь это может быть и работа художников, которые копировали этих авторов, может, вообще заказ частного коллекционера, - отмечает Алена Фролова. - Конечно, здорово, но это лишь шаг на пути к открытию. Радоваться заранее не хочется.

Несмотря на то, что вопросов пока больше, чем ответов, у реставратора, работавшего над картиной годами, есть предположение.

Картины выставят в скором времени в музее, и каждый желающий сможет ее увидеть.Фото: Элина ОГАНЕСЯН

- Способ наложения мазков по фону работы указывает на то, что, скорее всего, здесь была рука Буальи, - сказала Елена Евстратова.

ПЕРЕЙДЕМ К ГЛАВНОМУ

К сожалению, никто из спикеров говорить о цене картины не захотел. Слишком много шумихи по поводу стоимости, а не об открытии такой работы.

- Реставрация – это несколько пунктов: время, технико-технологический анализ, для этого нужны большие деньги, известность. Реставрация, к слову, обходится нам в 300 тысяч рублей, - говорит Валентина Запорожская, директор музея. - Пока мы не знаем, будет ли кто-то финансировать исследование, чтобы мы выяснили авторство, а, следовательно, и цену. Она может достигнуть и более высокой цифры. Мы уже написали в музей Парижа, ждем ответа.

Самое главное, если окажется, что нашего «Обжору-Гурмана» написал кто-то из французских авторов, это не значит, что у Хабаровска смогут отобрать произведение искусства. Оно с 1931 года - собственность музея. Можно будет лишь рассчитывать на его гастроли, но не на постоянную выставку за пределами родного дома. Тем более, что вскоре в музее откроется выставка, и эту картину сможет посмотреть любой желающий. Продавать ее никто не намерен.