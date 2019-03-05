Рекорда не будет: У Хабаровска Амур вскроется рано, но без аномалий

По данным многолетних наблюдений за Амуром, нормой, когда великая дальневосточная река начинает освобождаться ото льда, является 22 апреля. В зависимости от погоды «вскрытие» может произойти немного раньше или позже срока.

Так, в последнее время, начиная с 2014 года, Амур у Хабаровска «вскрывается» 14 - 18 апреля. Самая поздняя дата начала ледохода - 30 апреля 2013 года, самая ранняя - седьмое апреля 2008 года.

В этом году были все шансы повторить рекорд, установленный одиннадцать лет назад. Как утверждают синоптики, весна в этом году началась очень рано, на улице днем температура доходит до четырех градусов выше нуля. Казалось бы, самое время льду таять и разрушаться, но как утверждают гидрологи, не все так однозначно.

- Февраль, конечно, теплый, но февраль для Хабаровского края - не показатель, - рассказывает Наталья Ефремова, гидролог Хабаровского гидромета. - В основном, у нас определяющими факторами являются третья декада марта и начало апреля. Если судить по долгосрочному прогнозу, он будет близок к прошлому году. Мы связывались с нашими соседями, у них такие же данные. К тому же сейчас среднесуточные температуры еще отрицательные, а те же промоины начнут появляться, только когда «плюс» будет постоянным. По расчетам наших метеорологов, по синоптическим данным этот год аналогичен 2015, так что ждем среднесуточных положительных температур во второй половине марта. И только после этого лед на реках постепенно начнет таять.

Ледоход в южных районах края гидрологи прогнозируют 12 - 16 апреля, в центральных районах - 16 - 18 апреля, в северных - 18 - 20 апреля. Главная причина, почему лед не пойдет аномально рано - снег, точнее, его отсутствие.

- Температура, это еще не все, река начинает вскрываться, только когда на лед давит прибывающая вода, - отмечает Наталья Ефремова. - Образуется она от таяния снега, в этом году его было очень мало, примерно вполовину меньше, чем обычно. Так что фактор половодья можно смело исключить. Реки вскроются рано, но в пределах нормы.

Тем не менее сейчас МЧС настоятельно не рекомендует выходить на скованные льдом реки без крайней необходимости.

- Это весной идет сильный перепад температур. За день лед успевает подтаять, а ночью подмерзает. Таким образом, он становится неоднородным, рыхлым. Выпавший снег тоже играет негативную роль - с одной стороны он создает дополнительную теплую «подушку», с другой - скрывает образовавшиеся трещины, промоины, - подчеркивает Равиль Латыпов, главный государственный инспектор по маломерным судам Хабаровского края.

Выходить, а тем более - выезжать на лед можно только на специальных переправах, где толщину ледяного покрова замеряют специалисты. В Хабаровском крае сейчас действует 33 таких ледовых дороги.

Важно!

Если вы провалились под лед

- Не паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируйте дыхание.

- Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное положение по направлению течения.

- Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и другую ногу на лед.

- Если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите к берегу.

- Ползите в ту сторону, откуда пришли, ведь лед уже проверен на прочность