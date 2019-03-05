Три года за макароны с тушенкой: в Хабаровске мать украла продукты у отца своего ребенка и получила реальный срок

30-летняя Елена (имена героев изменены - прим.ред. ) в апреле 2018 года условно-досрочно вышла из тюрьмы. Туда ее на несколько лет отправили за кражу. Случай у хабаровчанки был непростой - судимость не первая. К третьему десятку в ее послужном списке было уже два уголовных дела. Но, выйдя на свободу, Лена решила начать новую жизнь. Никакого криминала – только законопослушная деятельность.

Попытки устроиться на работу официально, разумеется, с такой репутацией ни к чему не привели. В итоге Елена надела фартук и стала продавцом магазина. Женщине повезло, вскоре она встретила мужчину, и они начали жить вместе. Он знал о криминальном прошлом возлюбленной, но для него это была не помеха.

Пополнение не заставило себя долго ждать – молодая семья стала родителями. У них родился сын. Однако счастливая жизнь вскоре пошла под откос. Постоянные ссоры и ругань привели к тому, что возлюбленные решили расстаться, несмотря на наличие младенца.

Конечно, общаться они не переставали, общий ребенок все-таки. Не прекратились и бесконечные конфликты. В итоге очередная ссора привела к рецидиву.

7 ноября Елена решила отомстить отцу своего ребенка. Проходя мимо его дома, она увидела открытую форточку в квартире экс-сожителя. Стройной и невысокой женщине не составило большого труда проникнуть в дом, где никого не было. В итоге она, как в магазине, набрала в пакеты макароны, масло и тушенку, буквально обчистив холодильник мужчины. Напоследок она забрала его куртку, видимо, на вырост сыну, и ушла через дверь.

Примечательно, что мужчина, обнаружив пропажу, сразу понял, чьих это рук дело. Написав заявление в полицию, он сразу внес мать его сына в число подозреваемых. Ущерб потерпевший оценил примерно в шесть тысяч рублей.

- Женщина в преступлении созналась. Сказала, что украла продукты и вещь, чтобы насолить и отомстить бывшему сожителю, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Яна Сосновская, помощник прокурора Железнодорожного района. – Никаких финансовых трудностей она не испытывала. В итоге суд с учетом тяжкого рецидива, а у женщины не была погашена предыдущая судимость, приговорил ее к трем годам лишения свободы. Разумеется, так как ее сыну только 1,5 года, в тюрьму она отправится после того, как ребенку исполнится 14 лет.

Примечательно, что отец ребенка забирать заявление не собирался, даже не пытался освободить женщину от колонии. Действительно хотел, чтобы ее наказали по всей строгости закона тоже, вероятно, из мести. В итоге Елена сейчас находится под подпиской о невыезде и воспитывает ребенка. Если она еще раз оступится, ни на какую отсрочку из-за возраста ребенка рассчитывать ей не стоит.