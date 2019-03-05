Сохранить зрение надолго

В России более 700 тысяч человек страдают глаукомой, в Хабаровском крае около 15 тысяч больных. Это только те, кто уже знает о своем недуге. Занимая лидирующее место среди инвалидности по зрению, глаукома угрожает очень широкой группе населения - людям от 60, а в некоторых случаях и с 40-45 лет.

Глаукома - это группа заболеваний со схожими проявлениями: повышенным внутриглазным давлением, атрофией зрительного нерва и ухудшением полей зрения.

- Эта болезнь приводит к необратимой слепоте, потому что поражается зрительный нерв, который передает информацию от сетчатки глаза в головной мозг, - рассказывает Алексей Марченко, заведующий отделением глаукомы «МНТК «Микрохирургия глаза», врач высшей категории. - Однако тревожных симптомов на ранних этапах практически нет - в этом сложность. Нет ни боли, ни покраснения глаз. Выявляется глаукома, как правило, когда уже развивается значительное ухудшение зрения.

Бессимптомное течение характерно для 70% случаев глаукомы, которая называется открытоугольной. Ее начальные стадии мало отличаются от нормы, поэтому диагностировать заболевание может только опытный офтальмолог на специальном оборудовании. Для ранней диагностики глаукомы в Хабаровском филиале «МНТК «Микрохирургия глаза» в 2019 году приобретен фундус-периметр COMPASS. Этот уникальный и единственный на Дальнем Востоке России прибор последнего поколения позволяет исследовать светочувствительность клеток сетчатки, что очень важно для обнаружения нарушений поля зрения и раннего выявления глаукомы. Полученные изображения находятся в базе данных прибора, что позволяет также проводить наблюдение за динамикой заболевания.

Для сохранения зрения при глаукоме в «МНТК «Микрохирургия глаза» используется современный комбинированный подход, включающий медикаментозное, лазерное и хирургическое лечение.

- Начинаем с медикаментов, снижающих уровень внутриглазного давления. Следующий этап включает применение современных методов лазерной хирургии, которые улучшают отток жидкости из глаза, ликвидируя блок оттоку внутриглазной жидкости. Лазерные методики, являясь безболезненными и малотравматичными, могут применяться неоднократно. Однако они наиболее эффективны в начальных стадиях заболевания, поэтому важность раннего выявления глаукомы сложно переоценить - говорит Алексей Николаевич.

Сейчас практически при любой стадии заболевания возможно применение микроинвазивной хирургии, не требующей вскрытия глазного яблока. Операция безболезненная и занимает не более 20 минут. Также на помощь хирургам приходят различные дренажи, шунты и современные вещества, повышающие эффективность оперативного лечения. Длительность эффекта хирургической операции зависит от стадии развития глаукомы. При начальной она составляет более 5-8 лет, при далеко зашедшей может снижаться до 3-5 лет.

- Хирургия гарантировано нормализует внутриглазное давление. Отмечается и расширение поля зрения. Но послеоперационный прогноз также зависит от соблюдения рекомендаций и регулярных обследований, которыми нельзя пренебрегать, а проходить по месту жительства необходимо раз в три месяца, - говорит Алексей Марченко. - Лазерами мы также можем сохранять зрение при глаукоме годами. Для этого глаукомное отделение оснащено новейшими аппаратами немецкого и французского производства. Они позволяют безболезненно уменьшить давление на 5-6 миллиметров ртутного столба и улучшить отток жидкости в амбулаторных условиях. Если данный метод лечения будет преобладать, операция пациенту может и не понадобиться.

Чтобы сохранить зрение на долгие годы, врачи рекомендуют проходить обследование для раннего выявления глаукомы ежегодно, начиная с 40 лет. Особенно это касается тех, у кого в роду уже были случаи заболевания глаукомой.

Обследование на глаукому можно пройти в лечебно-диагностическом отделении «МНТК «Микрохирургия глаза» по адресу: ул. Петра Комарова, 3. Предварительная запись по телефону: 8 (4212) 43-75-78.

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