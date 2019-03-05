2019-03-05T13:10:36+03:00
Общество

Жители ЕАО сами отвозят умерших в морг из-за отсутствия ночных патологоанатомов, санитаров и ритуальщиков

В Ленинском районе они есть, но работают только днем из-за нехватки кадров и финансирования
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Почему люди сами отвозят умерших в морг, который ночью переходит на самообслуживание?Почему люди сами отвозят умерших в морг, который ночью переходит на самообслуживание?Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ленинском районе Еврейской автономии людям приходится самостоятельно перевозить тела умерших ночью родственников в морг. Но это еще не все – в морге им приходится самостоятельно помещать тела в холодильник.

В социальных сетях такой порядок дел вызвал настоящую полемику: кто-то говорит, что это возмутительно, другие не видят в этом ничего необычного – «так было всегда», говорят комментаторы.

ЗАКОНОМЕРНОСТЬ

В Ленинском районе с населением почти в 17,5 тысячи человек уже десять лет работает одна ритуальная компания - «Лорс». У жителей нет другого выхода, кроме как обращаться именно к ним. Перевозка умершего до морга – от 1,2 тысячи рублей по селу Ленинское, из других населенных пунктов – плюс 40 рублей за километр. Но не всегда.

- В других селах есть водители, которые привозят покойных в Ленинское, и мы уже помогаем выгрузить тело в морг, организовать похороны. За доставку им платят родственники или друзья умершего. Мы выше себя не можем прыгнуть, так как с рабочими проблема – не все хотят работать в столь специфической сфере, - рассказывает Марина Юрковлянец, агент ритуальной службы «Лорс».

И это первое, почему в Ленинском районе разразился скандал. По словам Марины, людей катастрофически не хватает, а тем, что есть, нужно еще добраться до дома. Отсюда вытекает вторая проблема – компания принимает заказы на перевозку умерших до морга до 20:00 часов, а по факту работает до 23:00 вечера. Дальше трудиться некому.

- Одно дело - город с большим населением, там людей хоронят часто. Другое – это районы с маленьким числом жителей. Бывает, что работаем немного, а людям надо платить зарплату. Извините, но мы коммерческая фирма, а за любую услугу нужно платить. Захотели люди сэкономить – повезли сами в своей машине. Держать ночного дежурного нам нерентабельно, - продолжает Марина Юрковлянец.

МОРГ НА САМООБСЛУЖИВАНИИ

Морг находится при Ленинской центральной районной больнице, на режим самообслуживания он переходит по ночам. Если вдруг смерть человека наступила после завершения рабочего дня, в большинстве случаев придется помещать почившего в холодильник самостоятельно – нет штатного патологоанатома. А на содержание круглосуточных санитаров и специалиста нет средств.

- Конечно, бюджетом области выделяются средства на патанатомию, но их хватает только на зарплату патологоанатомам и санитарам, которые там работают днем. И то не всегда. У нас патологоанатом приезжает из Биробиджана и производит вскрытия и экспертизы, - рассказывает Антон Бугай, главный врач Ленинской ЦРБ.

Почему обвинения в отказе от перевозки умерших до морга сыплются на врачей – не понятно. Под раздачу попали и полицейские. Но в полномочия ни тех, ни других перевозить умерших не входит. Всем этим занимаются специализированные похоронные службы.

- Когда человек умирает, медики приезжают на место для того, чтобы зафиксировать факт смерти, а полицейские составляют протокол осмотра места происшествия, из которого следует, что смерть не носит криминальный характер. МВД, как и врачи, никогда не были наделены функциями перевозки покойных до морга. То, что есть нарушения, и они налицо – это да, по этому поводу мы проводим проверку. Есть, например, вопросы к ритуальным службам, которые находятся в Ленинском районе, - комментирует Оксана Ткачева, руководитель отделения информации и общественных связей УМВД России по Еврейской автономной области.

ПРАВИЛЬНО – НЕПРАВИЛЬНО

С такой похоронной системой в Ленинском районе не согласен никто. Людям, которые потеряли родного или близкого человека, погребение усопших гарантирует закон. Спикеры сходятся в одном: поменять сложившуюся ситуацию сможет только финансовая помощь от государства. Но насколько это заботит скорбящих людей – вопрос.

На самом деле погребение должно происходить так: люди, которые готовы взять на себя похороны, обращаются в специализированные организации. Они доставляют покойного в морг, помещают в холодильник. Если усопший одинок, тогда организацию похорон берут на себя местные власти, у которых должен быть заключен контракт с ритуальной фирмой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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