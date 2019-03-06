«Социальное такси» в Хабаровском крае: сколько стоит, кто может пользоваться

Шестнадцать поездок на социальном такси могут совершить в месяц его клиенты. Такой лимит установили краевые власти для льготных категорий пассажиров. Неиспользованные поездки «сгорают».

Пять лет назад в Хабаровском крае появилась услуга «Социальное такси». Воспользоваться ей могут инвалиды всех категорий, дети-инвалиды и пожилые граждане, достигшие 80 лет. Ездить они могут только в те места, которые указаны в утвержденном списке.

Воспользоваться «Социальным такси» могут жители Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Амурска, Ванинского, Николаевского, Нанайского и имени Лазо районов.

Каждому в месяц дается 16 поездок: 12 из них в медицинские организации, аптеки, образовательные и другие учреждения первой необходимости.

Оставшиеся четыре можно использовать, чтобы добраться в театры, кредитные организации, вокзалы, бани, обувные мастерские, парикмахерские и прочее. Важное примечание: неиспользованные поездки не переносятся на следующий месяц и сгорают.

- Планировать поездку нужно заранее и записываться на предоставление машины как минимум за двое суток. Конечно, если есть место, мы запишем и день в день - все зависит от загруженности. В нашем парке сейчас пять автомобилей, из них два легковых и три специализированных, и не бывает такого, что заявок совсем нет, - рассказали в Хабаровском комплексном центре социального обслуживания населения.

В части оплаты услуги тоже есть свои тонкости. За поездку до двух часов придется выложить 30 процентов от общей стоимости. Причем в разных районах сумма отличается.

Например, в краевой столице и Хабаровском районе за поездку в два часа люди заплатят 177 рублей на легковой машине и 200,4 рубля - на спецавто с подъемником.

Если уложиться в вышеуказанное время не получилось - придется заплатить за каждую минуту по полному тарифу - 9,8 рубля (легковая машина) и 11,5 рубля (авто с подъемником).

Однако, если поездка составила меньше двух часов, то оплата будет поминутной. В Хабаровске одна минута стоит 2,35 рубля на легковой машине и 3,44 - на спецавто с подъемником.

В Комсомольске расценки другие. Поездка в два часа на спецавто стоит 222 рубля, свыше - 12,4 рубля за минуту. Пару часов езды на легковой машине обойдутся в 187 рублей. За каждую последующую дополнительную минуту придется заплатить 10,4 рубля.

Поездка меньше двух часов на «легковушке» будет стоить 3,1 рубля за минуту, на спецавто - 3,7 рубля.

КУДА ЗВОНИТЬ?

КГБУ «Хабаровский комплексный центр социального обслуживания населения»

Адрес: улица Фрунзе, 67;

Телефоны: 8 (4212) 73-80-04 или 93-89-94;

Режим работы: понедельник-четверг - с 9:00 до 18:00 часов, пятница - с 9:00 до 16:45, суббота, воскресенье - выходные.

КГБУ «Комсомольский-на-Амуре комплексный центр социального обслуживания населения»

Адрес: улица Культурная, дом 10, корпус 2;

Телефоны: 8 (4217) 55-76-44 или 8-984-178-46-67;

Режим работы: понедельник-четверг - с 9:00 до 18:00 часов, пятница - с 9:00 до 16:45, суббота, воскресенье - выходные.