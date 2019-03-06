Тренеров на переправе не меняют: «СКА-Хабаровск» опроверг информацию о снятии Вадима Евсеева

В это воскресенье хабаровские армейцы участвуют в дальневосточном дерби – играют на выезде с владивостокским «Лучом». Накануне в некоторых СМИ появилась информация о том, что нынешнего главного тренера «СКА-Хабаровск» Вадима Евсеева грозятся снять, если он в ближайших двух турах не возьмет минимум четыре очка.

Якобы руководители клуба были недовольны игрой с «Чертаново», с которой началась весенняя серия команды. Тогда армейцы уступили молодым москвичам со счетом 1:3, чем очень разочаровали своих болельщиков – первая игра, и сразу поражение.

В руководстве хабаровского клуба прокомментировали это сообщение. По словам генерального директора ФК «СКА-Хабаровск», никаких ультиматумов Вадиму Евсееву никто не выдвигал.

- У нас в воскресенье дальневосточное дерби, мы делаем все, чтобы перед ним на ребят не давил тот негатив, который справедливо последовал после матча с «Чертаново». Выводы сделаны, двигаемся дальше. И у тренерского штаба во главе с Вадимом Евсеевым также все мысли должны быть сосредоточены на подготовке к поединку с «Лучом». И вы действительно думаете, что в этой ситуации дополнительное, искусственно созданное давление на тренеров и команду, какие-то ультиматумы пойдут на пользу? Бред… На сегодняшний день никаких разговоров об отставке Вадима Евсеева с поста главного тренера «СКА-Хабаровск» нет. А цель публикаций о якобы грядущей смене наставника мы видим в попытке расшатать обстановку внутри команды. Футболисты прошли с ним зимние сборы, новички подбирались с учетом пожеланий Вадима Валентиновича. И на данный момент встряска, которая следует при смене главного тренера, вряд ли пойдет игрокам на пользу, - подчеркнул Алексей Кандалинцев, генеральный директор ФК «СКА-Хабаровск».

Также руководство команды отметило, что хоть матч с «Чертаново» и оказался прямо противоположным по ожиданиям, но это футбол, игра, в которой все может случиться. И делать выводы по результатам одной-двух игр неприемлемо.

Напомним, что Вадим Евсеев стал главным тренером хабаровской футбольной команды, сменив в августе прошлого года на этом посту Сергея Передню.