За хищения при строительстве Тунгусского водозабора в суде ответит экс-директор хабаровского «Водоканала»

Уголовное дело на директора муниципального предприятия «Водоканал», депутата Хабаровской городской думы Владимира Стеблевского возбудили 17 февраля 2017 года. До этого его почти год «разрабатывали» следователи полиции и сотрудники Федеральной службы безопасности.

Только одних хищений оперативники выявили на сотни миллионов рублей. Еще два года понадобилось для того, чтобы распутать клубок преступлений, связанных с его профессиональной деятельностью. В итоге заместитель краевого прокурора нашел все предъявленные обвинения обоснованными и отправил дело главы «Водоканала» в суд.

Владимир Стеблевский обвиняется в растрате и организации растраты чужого имущества в особо крупном размере, совершенной с использованием своего служебного положения и в составе организованной группы, в злоупотреблении полномочиями, коммерческом подкупе, легализации крупных денежных средств.

Главным образом преступления связаны со строительством Тунгусского водозабора на одноименном месторождении подземных вод, который должен был стать альтернативным источником водоснабжения краевого центра в конце первого десятилетия ХХI века.

- С 2010 по 2016 год директор МУП города Хабаровска «Водоканал» совместно со своим заместителем и главным инженером предприятия, а также двумя представителями иностранной компании и хабаровским предпринимателем растратили более 19 миллионов рублей из бюджета Хабаровска, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края. - Так, руководитель предприятия и его подчиненные закупили по завышенной цене у предпринимателя и одной иностранной компании насосное оборудование для строительства водозаборных сооружений Тунгусского месторождения в Хабаровске. С этой целью участники преступной группы подписали акты приема-передачи данного оборудования, перечислили денежные средства, а разницу между завышенной и реальной стоимостью оборудования обратили в свою пользу, причинив бюджету города ущерб в особо крупном размере.

Это только один из эпизодов дела, по такой же схеме обвиняемые «увели» еще более 144 миллионов бюджетных рублей. На этот раз в рамках контракта на закупку электрооборудования для того же водозабора. Причем его стоимость была завышена как минимум в два раза.

Еще 26 миллионов рублей ущерба следователи нашли, внимательно проверив договоры «Водоканала» на поставки оксихлорида алюминия, использующегося в процессе очистки воды. Выяснилось, что директор МУП вместе с главным бухгалтером заключили договор с аффилированной компанией ООО «Даль-Оха». Поставки осуществлялись по явно завышенной цене.

28 миллионов рублей Стеблевский и компания получили в конвертах, в виде благодарности от предпринимателя, поставлявшего комплекты оборудования, цена на которое также была гораздо выше рыночной.

А еще - директор и главный инженер предприятия подключили к сетям городского «Водоканала» компанию (цех по производству питьевой воды) своих родственников. Оплатив все работы (стоимостью более 5 миллионов рублей) из бюджета организации.

- После того, как подозреваемые узнали о том, что против них возбуждено уголовное дело, они стали активно перерегистрировать права собственности на объекты недвижимости и снимать со своих счетов крупные суммы, а также переводить средства на другие счета, - сообщил один из следователей «КП-Хабаровск».

По данным прокуратуры, в марте 2017 года директор легализовал свыше 60 миллионов рублей, приобретенных преступным путем. Для этого он заключил договоры индивидуального страхования как своей жизни, так и жизни близких родственников.

После обысков по месту жительства у фигурантов дела и их родственников обнаружили свыше 60 миллионов рублей. На имущество обвиняемого для того, чтобы обеспечить возмещение ущерба, наложен арест. Это 17 жилых и нежилых помещений, три земельных участка, два стояночных места, четыре автомобиля. А также на счета фигурантов дела и их родственников, на которых находится более двухсот миллионов рублей.

Сейчас уголовное дело директора МУП «Водоканал» направлено в Центральный районный суд Хабаровска. Также в суде находится дело и на главного инженера предприятия, а заместитель Стеблевского уже был приговорен к 4 годам в колонии-поселении и штрафам на общую сумму 3,4 миллиона рублей. Также в пользу администрации города и МУП «Водоканал» с него взыскали 164,5 миллиона рублей.

СПРАВКА «КП»

Владимиру Стеблевскому 67 лет. В 1974 году окончил Хабаровский государственный институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «инженер-строитель». 25 лет Стеблевский руководил городским «Водоканалом». Являлся депутатом Хабаровской городской думы, в которой отвечал за комитет по городскому хозяйству. Лауреат премии имени Дьяченко, награжден медалью святого Архангела Михаила «За силу духа российского», национальной премией имени Минина и Пожарского «Достойному гражданину - благодарная Россия».